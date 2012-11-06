  1. جامعه
۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۱۵

بالا رفتن تعرفه‌ها بیشترین آسیب را متوجه بیماران خواهد کرد

بالا رفتن تعرفه‌ها بیشترین آسیب را متوجه بیماران خواهد کرد

رئیس انجمن علمی متخصصان داخلی ایران تاکید کرد: با تعرفه فعلی، بیمارستانهای خصوصی در حال ضرردهی هستند و از سوی دیگر بالا رفتن تعرفه‌ها بیشترین آسیب را متوجه بیماران خواهد کرد بنابراین لازم است که دولت و مسئولان هر چه سریع‌تر از بخش خصوصی در حوزه سلامت حمایت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ایرج خسرونیا گفت: در شرایط فعلی اکثر بیمارستانها در حال ضرردهی هستند چرا که تعرفه‌ها حقیقی نیست و مجبورند پول را از خود بیمار طلب کنند. در بیمارستانهای دولتی 70 درصد هزینه‌ها را خود بیمارستان‌ها پرداخت می‌کنند و 30 درصد هزینه‌ها را خود بیمار می‌دهد.

وی اعلام کرد: وسایل پزشکی به دلار خریده می‌شود و در ایران با ریال کار می‌کنیم. هنگامی که قیمت دلار افزایش یابد با دلار 3 هزار تومانی هزینه‌ها 3 برابر خواهد شد.
 
رئیس انجمن علمی متخصصان داخلی ادامه داد: تمامی پزشکان در بیمارستان‌های خصوصی و دولتی وابسته به تعرفه هستند که اگر این تعرفه درست و اصولی نباشد هزینه‌های بیمار بیشتر می‌شود و از طرفی ممکن است به علت افزایش کمیت بیماران، کیفیت درمان پایین بیاید بنابراین به طور کلی اگر تعرفه استاندارد نباشد اولین نفر خود بیمار آسیب خواهد دید.
 
وی در پایان از ارتباط تنگاتنگ جامعه پزشکان متخصصان داخلی با سازمان نظام پزشکی خبر داد و تأکید کرد: همه در آرامش نسبی و مطلوبی در حال انجام فعالیت‌های خود هستند و خوشبختانه به دستاوردهای چشمگیری نیز دست یافته‌ایم.
کد مطلب 1737172

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