به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر هنری را فائزه نورمحمد زاد، هنرجوی هنرستان سوره یزد به تصویر کشیده است.

در این مراسم که با حضور رئیس حوزه هنری استان یزد، مسئولان آموزش و پرورش، بسیج دانش آموزی و جمعی از فرهنگیان برگزار می شود از برگزیدگان مسابقات علمی - عملی، فرهنگی - هنری و جشنواره های تجسمی این واحد آموزشی تجلیل خواهد شد.

این مراسم چهارشنبه 17 آبان ماه جاری از ساعت 8 و 30 دقیقه در سالن اجتماعات هنرستان سوره یزد واقع در بلوار دانشجو، کوچه شهید علیرضا جعفری نژاد برگزار می شود.

هنرجویان هنرستان و مرکز پیش دانشگاهی سوره وابسته به حوزه هنری استان یزد در سال های اخیر موفقیت های چشمگیری در زمینه های علمی، آموزشی، درخشش در کنکور سراسری و راهیابی به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی داشته اند.