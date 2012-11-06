به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی در ظهر سه شنبه در محل دائمی نمایشگاه های قم نخستین نمایشگاه بازی های رایانه ای استان قم افتتاح شد.

در آیین افتتاحیه این نمایشگاه استاندار قم، رئیس بنیاد ملی بازی های رایانه ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس جامعة المصطفی العالمیه و جمعی دیگر از مسئولان استانی حضور داشتند.



این نمایشگاه از 16 آبان ماه تا 20 آبان ماه فعال است و کلیه بازی های رایانه ای ایرانی و مرتبط با فرهنگ اسلامی در نمایشگاه به نمایش گذاشته می شود.



این نمایشگاه در بخش های متعددی از جمله دین، فرهنگ و بازی و رسانه و بازی دائر شده است.