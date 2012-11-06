به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری بیستمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران صبح امروز دوشنبه 15 آبان با حضور علی اسماعیلی، سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای سیاستگذاری هفته کتاب و محمد اللهیاری فومنی دبیر هفته کتاب در ساختمان فجر معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد برگزار شد.

در ابتدای این برنامه محمد اللهیاری با اشاره به فعالیت انجام شده در بیستمین دوره هفته کتاب گفت: جلسات ستاد هفته کتاب روزهای دوشنبه هر هفته برگزار شده و آخرین جلسه آن هم فردا برگزار خواهد شد.

وی از حضور حداکثری دسته‌های مشارکت‌کننده در برپایی برنامه‌های هفت کتاب امسال سخن گفت و یادآور شد: آیین‌نامه هفته کتاب مربوط به سال 1372 است که در آن در حضور برخی از دستگاه‌ها و انجام فعالیت‌های مرتبط را کتاب با هدف رشد کتابخوانی و با محوریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف تمرکز زدایی در این زمینه تاکید شده است.

دبیر هفته کتاب افزود: بالغ بر 1000 نفر - ساعت برای انجام فعالیت‌های هفت کتاب در سال جاری وقت و هزینه صرف شده است. امسال استانها حضور پررنگی در برنامه‌های هفته کتاب دارند و فعالیت‌های مربوط به این مناسبت از 20 تا 27 آبان در سراسر کشور به اجرا در خواهد آمد.

اللهیاری با اشاره به نزدیکی هفته کتاب با هفته بسیج و ایام محرم از تدارک برنامه‌هایی ویژه برای همپوشانی این دو مناسبت با مناسبت هفته کتاب خبر داد.

مدیرکل اداره کتاب و امور کتابخوانی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با اشاره به شعار «یادگار ماندگار» ترویج سنت اهدای کتاب و ماندگاری این رسانه را از مولفه‌هایی عنوان کرد که در نامگذاری این شعار مدنظر بوده‌اند.

اللهیاری همچنین تولید علم و اندیشه بومی، پرداختن به موضوع سبک زندگی ایرانی اسلامی و ترویج و تقویت روحیه مقاومت و پاسداری از ارزش‌ها را از دیگر مواردی عنوان کرد که سرلوحه برنامه‌های هفته کتاب است.

وی در ادامه با اشاره به رشد عناوین کتاب‌های دینی گفت: این به فعالیت ناشران برمی‌گردد و طبیعتاً آنها بر اساس رغبتی که در بازار می‌بینند، تصمیم به انتشار این کتاب‌ها می‌گیرند. البته آمار تعداد عناوین کتاب در هر حوزه متناسب با هر فصل تغییر می‌کند و ممکن است در ماه‌های آتی میزان کتاب‌های دانشگاهی و کمک درسی بیشتر شود.

همچنین به گفته دبیر هفته کتاب، در سال گذشته مجموعاً 210 میلیون نسخه کتاب در کشور منتشر شده و با توجه به این آمار سرانه کتاب برای هر فرد 3.5 جلد کتاب است.

اللهیاری در ادامه از اِعمال دو نوع سیاست تیراژ از سوی ناشران سخن گفت و یادآور شد: برخی از ناشران تلاش می‌کنند نوبت‌های چاپ یک کتاب را افزایش دهند و برخی دیگر می‌کوشند در هر چاپ تعداد کتاب بیشتری چاپ کنند.

وی در پاسخ به سئوالی درباره موانع پیش روی برگزاری مطلوب نمایشگاه کتب کاربردی از جمله فراهم نبودن امکان تخصیص ارز به کتاب‌های خارجی حاضر در آن، افزود: این نمایشگاه تا چند سال پیش با ارائه یارانه‌ای که از سوی دو وزارتخانه علوم و بهداشت اختصاص می‌یافت و در هفته پژوهش برگزار می‌شد، اما بعد از مدتی این نمایشگاه به دلیل متناسب بودن موضوعش با برنامه‌های هفته کتاب، به هفته کتاب منتقل شد، ولی دو وزارتخانه مذکور یارانه‌های حمایتی خود را برداشتند.

در ادامه این برنامه و پیش از سخنرانی علی اسماعیلی، از پوستر بیستمین دوره هفته کتاب رونمایی شد. طراح این پوستر رضا ماهرنیا و موضوع محوری آن یک کتاب 20 برگی است که صفحات آن شبیه تلالو خورشید به هر طرف پرتوافکنی می‌کند.

در ادامه علی اسماعیلی، سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد در یک سخنرانی مفصل به اهمیت و جایگاه کتاب در رشد و بالندگی جوامع پرداخت.

وی در ابتدا با اشاره به اینکه 150 خبرنگار حوزه کتاب در ایران فعالیت دارند از آنها خواست هر کدام روزی یک تیتر نو درباره کتاب بنگارند تا روزانه شاهد 150 تیتر با موضوع کتاب در رسانه‌ها باشیم.

اسماعیلی با تقدیر از نمایندگان بیش از 70 دستگاه اجرایی مشارکت‌کننده در ستاد هفته کتاب امسال خطاب به خبرنگاران گفت: اطلاع رسانی و آگاهی بخشی شما سطح اعتماد عمومی را بالا خواهد برد و ضریب راه نفوذ و اعتبار داخلی و خارجی کشورمان را افزایش می‌دهد.

سرپرست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد همچنین خبرنگاران را سربازانی که در صف اول جنگ نرم حضور دارند، توصیف کرد.

رئیس شورای سیاستگذاری هفته کتاب تاکید کرد: اگر تغییرات بنیادین در هر جامعه‌ای وابسته به نهادهای فکری باشد، تاثیرگذاری حوزه فرهنگ بالا خواهد رفت و می‌توان نتیجه گرفت که از یک سو رهبران خردمند همواره به مسائل فرهنگی توجه دارند و از سوی دیگر دغدغه و نگرانی فرهنگی هم دارند.

به گفته وی کسانی که به دنبال پیشرفت هستند، همواره دو نکته را مد نظر قرار می‌دهند؛ اول نگرانی نسبت به اموال جامعه و دوم برنامه‌ریزی برای مسائل فرهنگی.

اسماعیلی ادامه داد: امروز چیزی که می‌تواند به عنوان یک مولفه برای یک حرکت ماندگار نقش بازی کند، توجه به مسئله فرهنگ است. ما هرگاه بتوانیم در بحث فرهنگی هم به تعمیق و هم به تعمیرو تقویت شایسته بپردازیم، به قله اقتدار فرهنگی خواهیم رسید.

وی همچنین گفت: باید شمار کتاب‌ها، کتابخوان‌ها‌ها و کتابنگاران در جامعه افزایش پیدا کند و همچنین بزرگان و نام‌آوران این عرصه در آن حضور جدی داشته باشند. سوم اینکه باید اهالی دانش و بینش و اندیشه راهبری این حوزه را برعهده گیرند. همه اینها ما را متقاعد می‌کند که کتاب یکی از زیباترین تجلیات فرهنگی است و مثل خورشیدی است که فضای زندگی بشر را روشن می‌کند.

سرپرست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد ادامه داد: علی رغم گسترش تکنولوژی‌های ارتباطی، کتاب همچنان جایگاه اول را دارد، بلکه ابعاد جایگاه آن روزبه روز گسترده‌تر می‌شود و لذا امروز کتاب والاترین جایگاه را در گستره گیتی دارد.

وی افزود: ما به عنوان متولیان فرهنگی وظیفه داریم روی این موضوع تاکید کنیم و در واقع اهتمام مقام معظم رهبری در زمینه رشد و گسترش فرهنگ کتابخوانی در جامعه موجب شده که وزارت ارشاد به این موضوع به صورت جدی توجه کند.

سرپرست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد ادامه داد: ایران در امر انتشار عناوین کتاب در منطقه، جایگاه اول و در جهان جایگاه دهم را دارد. البته ما راضی نیستیم که در جهان دهم هستیم و باید اول بشویم.

وی گفت: در سال 1357 حدود هزار عنوان کتاب منتشر می‌شد، اما در سال 90، به 69 هزار عنوان کتاب مجوز داده شده است.

وی از لزوم یک بسیج همگانی برای گسترش فرهنگ کتابخوانی در جامعه سخن گفت و یادآور شد: کتاب باید همه جا برای همه کس و در همه وقت قابل دسترس باشد اگر کتاب به نیاز اصلی زندگی ما تبدیل شد، آنوقت باید جشن بگیریم.

اسماعیلی سپس از 500 عنوان برنامه مناسبت با هفته کتاب امسال خبر داد و تاکید کرد: در این ایام 134 هزار و 532 عنوان کتاب منتشر شده از سوی دو هزار و 211 ناشر در نمایشگاه‌های متعدد و با سه رویکرد عمومی، موضوعی و تخصصی عرضه می‌شود.

همچنین به گفته سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد 3965 نمایشگاه کتاب در مدارس کشور، 1183 جشن کتاب، 319 نمایشگاه ویژه کتاب‌های دانشگاهی و هزار نمایشگاه کتاب در پایگاه‌های بسیج در ایام هفته کتاب برپا خواهد شد.

اسماعیلی همچنین از برگزاری 50 هزار نمایشگاه کتاب در 50 هزار آموزشگاه وابسته به وزارت آموزش و پرورش خبر داد و گفت: 530 مسابقه کتابخوانی در ایام هفته کتاب برگزار و هزار و 162 عنوان کتاب نیز رونمایی می‌شود. در استان‌ها هم 518 هزار و 171 جلد کتاب هم در یک ساعت مشخص(9 تا 10 صبح روز 24 آبان) به دستگاه‌ها و افراد مختلف اهدا خواهد شد.

همچنین در این روز کاروان‌های مختلف کتاب راه اندازی می‌شود. 180 برنامه مرتبط با پیامبر اعظم هم تدارک دیده شده که دلیل این مسئله اهانت به ساحت ایشان در چند هفته قبل بود.

وی از برگزاری نشستی با حضور 300 ناشر و تحت عنوان تشکل‌های صنفی نشر سراسر کشور در روز 24 آبان خبر داد و گفت: در این جلسه که حدود 4 تا 5 ساعت به طول خواهد انجامید، تشکل‌های نشر می‌توانند مشکلات خودشان را با وزیر ارشاد درمیان بگذارند.

همچنین به گفته اسماعیلی نوزدهین کتاب سال دانشجویی در 23 آبان و مراسم تقدیر از کتابداران برتر در 24 آبان و در برج میلاد برگزار می‌شود. جشنواره‌های «کتاب و رسانه برتر»، «کتاب و رسانه ملی» هم در روز 27 آبان برپا خواهند شد.

سرپرست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد همچنین از برپایی نمایشگاه کتب کاربردی در روز 28 آبان و آئین تجدید میثاق با آرمان‌های بنیان گذار جمهوری اسلامی در روز 25 آبان و در مرقد امام خمینی(ره) خبر داد.

راه اندازی صد نمایشگاه کتاب در صد کارخانه صنعتی، اهدای کتاب به زلزله زدگان آذربایجان شرقی، اختصاص 3 میلیارد تومان برای اهدای کتاب به افراد و سازمان‌های مختلف توسط 32 کاروان اهدای کتاب در استان‌های کشور، برگزاری همایش اندیشه و قلم توسط سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، برپایی نمایشگاه نسخ خطی، برگزاری نشستی با هدف توسعه و بهبود سیستم‌های توزیع کتاب در کشور و تجلیل از حافظان قرآنی در زندان‌ها از دیگر برنامه‌هایی بود که اسماعیلی به آنها اشاره کرد.

وی از اجرای برنامه روزانه 45 دقیقه مطالعه برای زندانیان خبر داد و گفت: در هفته کتاب امسال همچنین دو نمایشگاه کتاب استانی در خراسان رضوی و فارس برگزار می‌شود همچنین از ناشران و پژوهشگران حوزه قرآن توسط اتحادیه ناشران قرآنی تجلیل خواهد شد. اجرای دو طرح «کتابت را جا بگذار» و «کتاب وقف» از دیگر برنامه‌های هفته این مناسبت است.

همچنین بنا بر اعلام اسماعیلی برگزاری نخستین هفته کتاب کابل، تجهیز دو فروشگاه کتاب در شهر مقدس نجف و حضور در نمایشگاه کتاب تونس از جمله برنامه‌های خارجی هفته کتاب امسال است.

سرپرست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد همچنین با اشاره به اینکه آئین نامه هفته کتاب مربوط به سال 1372 است، از اصلاح و به روز رسانی آن بعد از هفته کتاب خبر داد.

وی همچنین گفت: الان کتاب‌های زیادی در خانه‌ها و اتاق مدیران محبوس شده است من از اتاق خودم شروع کرده ام به تخلیه این کتاب‌ها- بجز کتب مرجع- و اهدای آنها به افراد نیازمند در روز 24 آبان برنامه هم داریم که بقیه اتاق‌های معاونین و مدیران وزارتخانه‌ها را وارسی کنیم و کتاب‌های اضافه آنها را به مردم نیازمند اهدا کنیم.

اسماعیلی همچنین از تهیه نامه‌ای برای ارائه به هیات دولت جهت اهتمام بیشتر به امر کتابخوانی خبر داد و گفت: در یکی از ایام هفته کتاب این نامه به همراه تعدادی کتاب تقدیم همه وزرای محترم خواهد شد.

سرپرست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در ادامه سخنانش گزارشی از آمار حوزه نشر ارائه کرد و گفت: تعداد کتاب‌هایی که در هفت ماهه اول سال 1391 منتشر شده، 32 هزار و 66 عنوان بوده در همین بازه زمانی در سال گذشته 32 هزار و 110 عنوان کتاب چاپ شده است.

به گفته این مقام مسئول در وزارت ارشاد در 7 ماهه نخست امسال 87 میلیون و 225 هزار و 13 جلد و در 7 ماهه اول سال گذشته 91 میلیون و 246 هزار و 756 جلد کتاب منتشر شده است که آثار تعریفی بازه زمانی مورد اشاره در سال جاری 4 درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل افزایش داشته است.

علی اسماعیلی همچنین از کاهش 13 درصدی کتاب‌های ترجمه‌ای در حوزه کودک و نوجوان در 7 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داد و کتاب‌های مفاتیح الحیات و نورالدین پسر ایران را پرچاپ ترین آثاری عنوان کرد که در 7 ماهه اول امسال به ترتیب 34 و 33 بار تجدید چاپ شده‌اند.

سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی همچنین اسامی 10 ناشر عمومی پرکار سال 91 را به شرح زیر اعلام کرد: مدرسان شریف، سمت، دانشگاه پیام نور، سوره مهر، بوستان کتاب قم، رهنما، جنگل، امیرکبیر، جاودانه و دفتر انتشارات اسلامی.

به گفته وی در مهر ماه سال جاری 5 هزار و یک عنوان و در مهر ماه سال گذشته 4 هزار و 554 عنوان کتاب چاپ شده است.