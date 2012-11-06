مجوز فعالیت بانک خاورمیانه صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی طی بخشنامه ای به بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه مجوز، صدور مجوز فعالیت بانک خاورمیانه را اعلام کرد.



در این بخشنامه آمده است : مجوز فعالیت بانک خاورمیانه به موجب نامه شماره 212697/91 مورخ 11/08/1391 صادر گردیده و آن بانک می‌تواند بر اساس اساسنامه مصوب‌ خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون‌ربا، مصوبات‌ شورای پول ‌و اعتبار، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ ایران و سایر قوانین و مقررات ذی‌ربط، به عملیات مجاز بانکی مبادرت نماید.