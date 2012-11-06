  1. اقتصاد
۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۱۲

مجوز فعالیت بانک خاورمیانه صادر شد

بانک مرکزی مجوز فعالیت بانک خاورمیانه را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی طی بخشنامه ای به بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه مجوز، صدور مجوز فعالیت بانک خاورمیانه را اعلام کرد.

در این بخشنامه آمده است : مجوز فعالیت بانک خاورمیانه به موجب نامه شماره 212697/91 مورخ 11/08/1391 صادر گردیده و آن بانک می‌تواند بر اساس اساسنامه مصوب‌ خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون‌ربا، مصوبات‌ شورای پول ‌و اعتبار، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ ایران و سایر قوانین و مقررات ذی‌ربط، به عملیات مجاز بانکی مبادرت نماید.

کد مطلب 1737184

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