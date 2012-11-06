موسیقی امروز از هنجارهای ایرانی دور شده است

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز در نشستی که از آن به عنوان نشست خبری و نیز مراسم رونمایی آلبوم فلسفه که به عودنوازی مجید ناظرپور اختصاص دارد با حضور کیوان ساکت؛ نوازنده تار، محمد سریر؛ عضو هیات مدیره خانه موسیقی و رضا مهدوی؛ پژوهشگر موسیقی و نوازنده سنتور در محل آموزگاه وزیری و در یک اتاق کوچک برگزار شد.
در ابتدای این مراسم کیوان ساکت گفت: ناظرپور دو آلبوم در دست تهیه دارد که اولی فلسفه بود که هفته پیش وارد بازار شد و دیگری حکت است که به زودی منتشر خواهد شد.
وی افزود: وقتی اعراب به ایران حمله کردند ساز عود را به کشورهای خود بردند و از آنجا به اروپا بردند و به این ترتیب این ساز را که سازهای خانواده گیتار و ویولن از آن منشعب شدهاند را به نام خود مصادره کردند.
وی ادامه داد: در دوران پهلوی اکبر محسنی، استاد نریمان و برخی دیگر عود را آموختند و آن را اشاعه دادند. امروز ناظمپور که زبان عربی را طی سه سال آموخته است این ساز را با تکنیکی خاص مینوازد.
ساکت خاطرنشان کرد: موسیقی امروز ما از هنجارهای موسیقی ایران دور شده است. موسیقی ایران شبیه یک پیر خردمند است که سخنان حکیمانه میگوید ولی بسیار آرام حرکت میکند و این پیر فرزانه را صدا و سیما تباه میکند و این صدا و سیما است که در حال تباه فرهنگ کشور است.
وی از آلبوم فلسفه به عنوان یک آلبوم نجیب و متین یاد کرد و گفت: این آلبوم به دور از تمام خودنماییها و حرکتهای اضافی است. سازی که در این آلبوم نواخته میشود غنی است و کلامی پارسی دارد.
سریر: عود از خانواده موسیقی ایرانی دور شده است
محمد سریر سخنران بعدی این مراسم بود که گفت: در روزگاری هستیم که علایقمان را نسبت به همه چیز کم شده است و جالب است که در این روزگار یک جوان به علاقه خود یعنی عود پرداخته و به آن پایبند است.
وی افزود: اصولا مقوله سازهای ایرانی مقوله مشکلی است زیرا برخلاف سازهای غربی تکمیل نشده و کامل نشدهاند ولی همین تکامل نیافتن باعث شده است که سازهای ایرانی اعتبار داشته باشند زیرا به گذشته مربوط میشوند و پیوندی تاریخی دارند.
وی ادامه داد: متاسفانه عود از خانواده موسیقی ایرانی دور شده و از طیق اعراب ضبط و مصادره شد و به همین خاطر از لهجه ما دور شد.
سریر آلبوم فلسفه را حضوری تازه در موسیقی ایران دانست و گفت: عودزنی در تکنوازی بسیار محدود است و بیشتر عودزنان لهجه عربی دارند.
وی خاطرنشان کرد: ما به سمتی میرویم که تحت تاثیر تکنیک است و در خطوط ملودی و بیانی درگیر شدهایم. متاسفانه ما به سمت چیز دیگری از موسیقی ایرانی میرویم و از تواناییهایمان استفاده نمیکنیم.
مهدوی: آواز ایرانی فالش است
رضا مهدوی که تا چند وقت پیش مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری بود گفت: ناظرپور مسیری درست را طی کرده تا به اینجا رسیده است.
وی افزود: من از کودکی عود را دوست داشته و دارم. با نواختههای عبدالوهاب شهیدی با عود آشنا شدم و هنوز هم به این ساز علاقه زیادی دارم.
وی به روند رشد عود در کشورهای عربی اشاره کرد و گفت: در دوره عبدالناصر در مصر و توجه این سیاستمدار به گذشته اعراب شاهد ظهور افرادی در موسیقی مانند "امکلثوم"، رشد کافی و وافی عود را شاهد بودیم.
وی ادامه داد: در موسیقی ما جفا شده است. مدیریتهای مقطعی و مصلحتاندیش و محافظهکارانه موسیقی ما را به نابسامانی رسانده است حتی وضع به گونهای شده است که میتوانیم به دهه 60 که موسیقی در محاق اتهام بود نیز غبطه بخوریم.
مهدوی به دید ناپسند مدیران به تکنوازی اشاره کرد و گفت: تصور مدیران ما این است که اگر به تکنوازی بپردازیم، خاطره قبل از انقلاب را زنده کردهایم و تکنوازان را مطرب مینامند.
مدیر سابق مرکز موسیقی حوزه هنری بیان کرد: ما از 200 سال به قبل چیزی نداریم و این آلبوم میتواند خاطره گذشته موسیقی ایران را به یاد آورد.
وی در اظهار نظری عجیب اساس موسیقی ایرانی را فالش خواندن دانست و گفت:از ناظرزاده میخواهم که در آلبوم بعدی خود بخواند.
مهدوی بیان کرد: این آلبوم 4 فضا دارد. اول، انتزاعی است. دوم، حسی ایرانی دارد. سوم، تنوعی ملودیک دارد و چهارم اینکه همه جا میتوان آن را گوش داد.
در پایان نیز مجید ناظرنازه به تعریف از آلبوم خود پرداخت.
حواشی برنامه:
__ * برخلاف اعلام برگزار کنندگان مراسم مبنی بر حضور دکتر الهی قمشهای در این مراسم، وی حاضر به حضور در مراسم نشد.
*ـــ برنامه در اتاقی سه در چهار برگزار شد که کمی جا امکان نشستن و حرف زدن را برای خبرنگاران حاضر در مراسم میسر نکرد.
*ـــ فاضل جمشیدی که از خوانندگان موسیقی ایرانی است که در گوشهای از اتاق نشسته بود در مورد حرف مهدوی که خوانندگی در ایران را فالشخوانی نامید برآشفت و گفت که اگر ما فالش میخوانیم پاسخی است بر فالش نوازی شما نوازنندگان.
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