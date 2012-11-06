681 میلیون دلار برنج وارد کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد: در هفت ماه نخست سال جاری 708 هزارتن برنج به ارزش 681 میلیون دلار وارد کشور شده، این در حالی است که واردات برنج در هفت ماهه اول سال 90 معادل 742 هزار تن به ارزش631 میلیون دلار بوده است.

برهمین اساس، واردات برنج در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از نظر وزنی 4.54 درصد کاهش و از نظر ارزشی 7.87 درصد افزایش داشته است. کشورهای هند، امارات متحده عربی و پاکستان 3 کشور عمده مبداء واردات برنج در هفت ماه نخست سال جاری به شمار می آیند.

در این مدت، واردات برنج از هند 436 هزار و 843 تن به ارزش 436 میلیون و 458 هزار دلار، از امارات 132 هزارو 427 تن به ارزش 128 میلیون و 643 هزاردلار و از پاکستان 109 هزار و 993 تن به ارزش 89 میلیون و 73 هزاردلار بوده است.



