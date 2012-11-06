موضع ما درباره سوریه تغییر نخواهدکرد/ دستیابی مخالفان به سلاح پیشرفته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، سرگئی لاوروف در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ناصرجوده همتای اردنی خود در امان گفت برای توقف خشونت و بررسی مرحله انتقالی تلاش می کنیم
وزیر امور خارجه روسیه خاطر نشان کرد کسانی که کناره گیری اسد را شرط قرار می دهند، خون سوریها برایشان مهم نیست.
لاوروف تاکید کرد : از موضع خود در قبال سوریه خجالت نمی کشیم و هرگز آن را تغییر نخواهیم داد.
وزیر امور خارجه روسیه همچنین درباره سلاحهای شیمیایی سوریه گفت : سلاحهای شیمیایی سوریه تهدیدی ایجاد نمی کند، مگر آنکه تروریستها آن را به غنیمت بگیرند.
وی خاطر نشان کرد : روسیه سلاحهای کشتار جمعی به سوریه ارسال نمی کند.
وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد : مخالفان سوری به سلاحهای پیشرفته دست یافته اند.
لاوروف در عین حال گفت : ادعا نمی کنیم که دمشق بر حق است، اما خشونت باید متوقف شود.
وزیر امور خارجه روسیه با تاکید بر تغییر ناپذیر بودن موضع کشورش در قبال سوریه خاطر نشان کرد کسانی که کناره گیری بشار اسد را شرط قرار می دهند، خون سوریها برایشان مهم نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، سرگئی لاوروف در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ناصرجوده همتای اردنی خود در امان گفت برای توقف خشونت و بررسی مرحله انتقالی تلاش می کنیم
نظر شما