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۳۰ فروردین ۱۳۸۴، ۱۱:۱۹

گزارش اختصاصي "مهر"

ميزان صادرات فراورده هاي نفتي در سال گذشته 2/4 درصد كاهش داشته است

در سال گذشته روزانه 6/0 ميليون ليتر نفت سفيد صادر شده است كه در مقايسه با سال 1382 درحدود 60 درصد كاهش داشته است .

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر،عملكرد شركت پالايش و پخش فراورده هاي نفتي در صادرات فراورده هاي نفتي نشان مي دهد كه در سال گذشته صادرات فراورده هاي نفتي كه شامل نفت سفيد ، نفت گاز و نفت كوره مي شود درمجموع كاهش داشته است .

براساس اين گزارش ، درسال گذشته در مجموع صادرات فراورده هاي نفتي  22/41 ميليون ليتر در روز بوده است كه در مقايسه
با مدت مشابه سال 1382 درحدود 2/4 درصد كاهش يافته است .

اين گزارش نشان مي دهد كه در سال گذشته ، روزانه 6/0 ميليون ليتر نفت سفيد ، 4/3 ميليون ليتر نفت گاز و 37 ميليون ليتر در روز نفت كوره صادر شده است .

آمار منتشره نشان مي دهد كه صادرات نفت سفيد و نفت كوره  در مقايسه با مدت مشابه سال 1382 ، به ترتيب 60 و 9/8 درصد كاهش داشته اند كه اغلب اين محصولات توليدات پالايشگاههاي آبادان و بندعباس هستند .

اما در ميان فرآورده هاي نفتي صادرات محصول نفت كوره كه در پالايشگاههاي آبادان و بندرعباس توليد مي شود در مقايسه با مدت مشابه سال 1382 ، 449 درصد افزايش داشته است .

اما نكته حايز اهميت اين است كه مصرف اين محصولات در داخل كشور به دليل جايگزين شدن گاز طبيعي و همچنين اعمال سياستهاي تغيير الگوي مصرف و صرفه جويي مهار شده است .

کد مطلب 173719

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