ميزان صادرات فراورده هاي نفتي در سال گذشته 2/4 درصد كاهش داشته است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر،عملكرد شركت پالايش و پخش فراورده هاي نفتي در صادرات فراورده هاي نفتي نشان مي دهد كه در سال گذشته صادرات فراورده هاي نفتي كه شامل نفت سفيد ، نفت گاز و نفت كوره مي شود درمجموع كاهش داشته است .

براساس اين گزارش ، درسال گذشته در مجموع صادرات فراورده هاي نفتي 22/41 ميليون ليتر در روز بوده است كه در مقايسه

با مدت مشابه سال 1382 درحدود 2/4 درصد كاهش يافته است .



اين گزارش نشان مي دهد كه در سال گذشته ، روزانه 6/0 ميليون ليتر نفت سفيد ، 4/3 ميليون ليتر نفت گاز و 37 ميليون ليتر در روز نفت كوره صادر شده است .



آمار منتشره نشان مي دهد كه صادرات نفت سفيد و نفت كوره در مقايسه با مدت مشابه سال 1382 ، به ترتيب 60 و 9/8 درصد كاهش داشته اند كه اغلب اين محصولات توليدات پالايشگاههاي آبادان و بندعباس هستند .



اما در ميان فرآورده هاي نفتي صادرات محصول نفت كوره كه در پالايشگاههاي آبادان و بندرعباس توليد مي شود در مقايسه با مدت مشابه سال 1382 ، 449 درصد افزايش داشته است .



اما نكته حايز اهميت اين است كه مصرف اين محصولات در داخل كشور به دليل جايگزين شدن گاز طبيعي و همچنين اعمال سياستهاي تغيير الگوي مصرف و صرفه جويي مهار شده است .