37 موسسه قرآنی در استان زنجان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی سهندی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد راهبرد فرهنگی افزود: امسال مجوز انتشار 19 نشریه در استان زنجان اخذ شد.

وی اظهار داشت: حمایت از 42 انجمن مختلف و 200 کانون فرهنگی هنری در سطح استان به صورت خیلی جدی در حال انجام است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان به نمایشگاه کتاب زنجان اشاره کرد و گفت: در این نمایشگاه 350 ناشر حضور داشتند و 600 میلیون تومان کتاب فروخته شد.

سهندی تاکید کرد: اعتبارات سازمان فرهنگ و ارشاد در قالب کالاهایی مانند کتاب و بروشور پرداخت می شود که با احتساب این اقلام کل اعتبارات سال گذشته این سازمان 16 میلیارد ریال بود.

وی افزود: 234 میلیارد ریال اعتبار بخش هنر و فرهنگ امسال به این بخش اختصاص نیافت چرا که بخشی از آن اعتبارات مربوط به بخش عمرانی است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلام استان زنجان گفت: اجرای برنامه های فرهنگی در تقویت بنیه فکری جوانان موثر است که در این راستا برنامه های فرهنگی در اولویت کاری قرار می گیرد.

سهندی یاد آور شد: در راستای اشاعه فرهنگ کتاب و تقویت فرهنگ کتابخوانی در جامعه بیش از 300 هزار جلد کتاب و قرآن در بین معلمان توزیع شد.



