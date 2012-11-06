کتاب "شرح اسم" در تبریز نقد و بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب با حضور نویسندگان موفق تبریزی همچون معصومه سپهری نویسنده نورالدین پسر ایران روز چهارشنبه نقد و بررسی می شود.

در این کتاب به زندگانی مقام معظم رهبری در مقطع قبل از انقلاب پرداخته شده است که با استناد به اسناد، با زبان روایی روایت شده است.

در این نشست مولف کتاب هدایت الله بهبودی حضور خواهد داشت و جمعی از صاحب نظران از جمله حجه الاسلام مجتبی نظری، خانم معصومه سپهری، علیرضا کمری و مهدی نعلبندی سخن خواهند گفت.

این نشست روز چهارشنبه، ۱۷ آبان، از ساعت ۹ تا ۱۲ قبل از ظهر از طرف اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی در تالار مرحوم نخجوانی کتابخانه مرکزی تبریز برگزار می شود.

شرح اسم کتابی که این روزها بسیار مورد توجه است و در صدر کتب پرفروش قرار دارد. چاپ های مختلف آن در کمترین زمان نایاب می شود. افراد مختلفی با نگرش های مختلف به دنبال این کتاب هستند.

شاعر جوان هشترودی عنوان برترجشنواره غدیریه شمالغرب کشور را کسب کرد



رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هشترود از کسب رتبه برتر شاعر جوان هشترودی در جشنواره غدیریه شمالغرب کشور خبر داد.

حسین ممی زاده با اعلام این خبر افزود: محمد شکری فرد شاعر جوان هشترودی موفق شد در دوازدهمین جشنواره شعر غدیریه شمالغرب کشورکه در بناب برگزار گردید مقام برتر را کسب کند .

وی ادامه داد: شکری فرد شاعر جوان هشترودی در بخش ویژه از غدیر تا انتظار موفق به کسب عنوان برتر شد و در مراسم اختتامیه این جشنواره شعر برگزیده خود را برای حاضران خواند.



شکری فرد همچنین در شش ماه اول سال 91 موفق شده برگزیده نخستین جشنواره کشوری وصف گل با موضوع ولایت در اصفهان - برگزیده جشنواره استانی شعر ایثار و شهادت درشبستر و مقام برتر جشنواره کشوری موسم گل را از جشنواره تهران را کسب کند.