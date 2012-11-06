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۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۴۰

اسماعیلی طبا خبر داد:

تولید یازده بازی با محتوای دینی و فرهنگی در قم

تولید یازده بازی با محتوای دینی و فرهنگی در قم

قم - خبرگزاری مهر:‌ مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم از تولید یازده بازی با محتوای دینی و فرهنگی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی اسماعیلی طبا ظهر سه شنبه در آیین افتتاح نخستین نمایشگاه بازی های رایانه ای استان قم که در فرهنگسرای جوان برگزار شد بیان کرد: بازی های رایانه ای یک رسانه تاثیر گذار، فراگیر و جذاب برای گروه های سنی نوجوانان و جوانان محسوب می شود.

وی ادامه داد: بازی های رایانه ای هم می تواند دارای جنبه های مثبت و هم دارای جنبه های منفی باشد و می تواند هجمه های فرهنگی را نیز به همراه آورد.
 
استفاده از بازی های رایانه ای برای تولید محصولات دینی
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم بیان کرد: باید در ایران از این بازی ها برای تولید محصولات دینی استفاده کرد.
 
وی گفت: بنیاد ملی بازی های رایانه ای برای تولید بازی های رایانه ای از ظرفیت عظیم قم و وجود مراکز دینی و حوزوی استفاده کرده است.
 
اسماعیلی طبا با اشاره به اینکه علوم دینی و فرهنگ اسلامی از قم نشات می گیرد افزود: باید در بازی سازی و تولیدات رایانه ای نیز از ظرفیت های قم استفاده شود.
 
وی با اشاره به اینکه پس از تهران، قم دومین ظرفیت بازی های رایانه ای را در کشور داراست افزود: 11 بازی با محتوای دینی و فرهنگی با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد بازی های رایانه ای در قم ایجاد می شود.
 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم بیان کرد: زمانی که آغاز به شروع به کار کردیم نقش استانداری در این امر بسیار پررنگ بود و زمانی که ایده خود را مطرح کردیم ستادی برای همکاری تشکیل شد.
کد مطلب 1737197

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