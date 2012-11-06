نشست فوق العاده خانه تئاتر/ آئین افتتاح نمایش"مکبث" در ایرانشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش"آوازخوان طاس" به کارگردانی بهمن معتمدیان فردا سه شنبه 16 آبان ماه، پس از 42 اجرا به کار خود در تالار استاد سمندریان مجموعه تماشاخانه ایرانشهر پایان می دهد. نمایش 60 دقیقه ای"آوازخوان طاس"که اجراهای خود را از 11 مهرماه با بازی هومن برق‌نورد، سروش صحت، بهاره رهنما، فلامک جنیدی، امید روحانی و هوتن شکیبا در تالار استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر آغاز کرده بود، سه شنبه 16 آبان ماه پس از 42 اجرا به کار خود در این مجموعه پایان می دهد.

افتتاح نمایش"مکبث" در تماشاخانه ایرانشهر

آئین افتتاح نمایش"مکبث" به کارگردانی قطب الدین صادقی، سه شنبه 23 آبان ماه با حضور جمع کثیری از هنرمندان، پیشکسوتان هنرهای نمایشی و اهالی مطبوعات در سالن انتظار مجموعه تماشاخانه ایرانشهر برگزار می شود. نمایش 90 دقیقه ای "مکبث" نوشته ویلیلم شکسپیر است که با بازنویسی و کارگردانی قطب الدین صادقی و همچنین بازی هنرمندانی چون میکائیل شهرستانی، کورش سلیمانی، امیر بختیاری، کرامت رودساز، صنم صالحی، عباد نظری و ... اجراهای خود را به طور رسمی از ساعت 19 و 30 دقیقه سه شنبه 23 آبان ماه سال جاری در تالار استاد سمندریان مجموعه ایرانشهر آغاز می کند.

از دیگر عوامل این نمایش می توان به امیرحسین غفاری دستیار کارگردان، علی حضرتی تهیه کننده، فرانک حسینی منشی صحنه، الهام شعبانی طراح لباس و پارسوا باشی طراح پوستر و بروشور اشاره کرد.

این نمایش، روایتگر داستان سرداری بزرگ بنام مکبث است که بنا به درخواست و نیرنگ همسرش که فردی قدرت طلب است، پادشاه دانکن را در خواب به قتل می رساند اما پس از آن دچار روان پریشی می شود تا اینکه ...

علاقمندان برای تماشای این نمایش می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی مجموعه تماشاخانه ایرانشهر به نشانی اینترنتی www.tamashakhaneh,ir و یا شماره های 88814115، 88814125 و 88814126 نسبت به تهیه و یا رزرو بلیط اقدام کنند.

نشست فوق العاده خانه تئاتر برای طرح و بررسی مسائل ومشکلات

نشست فوق العاده خانه تئاتر برای طرح و بررسی مسائل ومشکلات هنرمندان تئاتر روز شنبه 20 آبان در سالن اصلی تئاتر شهر برگزار می شود. در پی اعتراض ها و شکایاتی که پیرامون مشکلات متعدد هنرمندان تئاتری شده است، هیات مدیره خانه تئاترتصمیم دارد دریک نشست فوق العاده به طرح و بررسی مسائل و مشکلات درباره امنیت شغلی و جایگاه حقوقی هنرمندان تئاتر بپردازد.

این نشست روز شنبه 20 آبان ساعت 17:30در سالن اصلی تئاتر شهر برگزار می شود. از تمامی اعضای خانه تئاتر دعوت می شود در این نشست که برای اعتلای حقوق خانواده تئاتر برگزار می شود شرکت کنند.

جایزه 12 میلیونی برای نفر اول جشنواره ملی نمایشنامه‌نویسی

نفر برگزیده جشنواره ملی نمایشنامه‌نویسی، جایزه نقدی دوازده میلیون تومانی دریافت خواهدکرد. توجه به مفاهیم و مضامین اخلاقی، ترویج و گسترش مکارم و فضایل اخلاقی، معرفی فرهنگ و سنن و باورهای ملی و دینی، معرفی مفاخر دینی، فرهنگی، علمی و اجتماعی، مضامین تربیتی و اخلاقی در پرورش کودکان و نوجوانان از جمله اولویت‌های موضوعی جشنواره ملی نمایشنامه‌نویسی است.

نفرات برگزیده بعدی این جشنواره به ترتیب 8 میلیون و 6 میلیون تومان دریافت خواهندکرد. مهلت ارسال اثر به نخستین جشنواره ملی نمایشنامه‌نویسی که به همت اداره کل هنرهای نمایشی و بنیاد ادبیات نمایشی برگزار می‌شود، تا سه شنبه 30 بهمن ماه 91 است.

اطلاعات بیشتر درخصوص این جشنواره و فرم تقاضا بر روی سایت ایران تئاتر www.theater.ir قرار دارد.

اعلام آثار راه یافته به جشنواره تئاتر منطقه چهار

12 نمایش برگزیده به جشنواره تئاتر منطقه چهار که در چابهار برگزار می‌شود، راه یافت. نمایش‌های "شادنامه چوپان دروغگو" نوشته و کار مهرداد بهزادی از استان کرمان، "خیاط مرد زنانه‌دوز" نوشته علی محمد رادمنش و کارگردانی فاطمه رادمنش و محسن فاریابی از استان کرمان، "لباسی برای مهمانی" نوشته غلامحسین ساعدی و کارگردانی مبینا گلبادی از استان گلستان، "سرگذشت کسانی که هیچ کس نبودن" نوشته و کار احسان یزدان‌پناه از استان گلستان.

"پلی از جنس شیشه" نوشته نگار نادری و کارگردانی علی جاور از استان یزد، "پناهنده" نوشته رامین قادری‌نسب و کارگردانی جعفر دل‌دل زلده از استان یزد ، "کشتی شکسته روی ماه" نوشته و کار محمد شاکری از استان خراسان شمالی، "جیک، جیک ..." نوشته و کار عباس کریمی از استان خراسان شمالی، "من خدا را دوست دارم" نوشته حسین ابراهیمی و کارگردانی عبدالمحمد سالاری از استان هرمزگان.

"آخرین مروارید" نوشته حمیدرضا آذرنگ و کار مشترک ایوب رحیمی و جعفر قاسمی از استان گلستان "زیر سایه ساباط" نوشته و کار مسعود رونقی از استان خراسان جنوبی، "به دار کشیدن صدای یک زن روی دارهای قالیخانه‌ای تاریک و نمناک"‌نوشته شمس‌اله اکبری و کار مرضیه شاه‌دادی از استان خراسان جنوبی به جشنواره تئاتر منطقه چهار راه یافتند.

جشنواره تئاتر منطقه چهار کشوری از 20 تا 24 آبان ماه در استان سیستان و بلوچستان و شهر چابهار برگزار خواهدشد.



