شرکت خالص سازان روی زنجان کارت بازرگانی زرین دریافت کرد

یوسف مرادلو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شرکت صنایع خالص سازان روی زنجان به عنوان بزرگترین تولیدکننده شمش روی در خاورمیانه، در طرح ملی رتبه بندی کارتهای بازرگانی که از سوی اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران اجرا شد، با کسب امتیاز لازم موفق به دریافت کارت زرین شد.

وی ادامه داد: از 120 سازمان، شرکت، موسسه و کارخانه گواهینامه و کارتهای بازرگانی رتبه بندی شده 43 واحد موفق به دریافت گواهینامه و کارت بازرگانی زرین، 67 واحد موفق به دریافت گواهینامه و کارت بازرگانی سیمین و 10 واحد موفق به دریافت گواهینامه و کارت بازرگانی برنزین شدند.

مرادلو افزود: بنگاه های اقتصادی بر اساس شاخص هایی مانند گواهینامه های استاندارد مدیریت، گواهی شرکت در جوایز ملی، گواهی شرکت در جوایز بین المللی، تقدیرنامه ها، گواهی جوایز صادراتی، مستندات مربوط به فعالیت اجتماعی، برنامه های آتی بنگاه برای توسعه کسب و کار و... رتبه بندی و گواهینامه و کارت بازرگانی رتبه بندی شده دریافت کردند.

