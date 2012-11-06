به گزارش خبرنگارمهر، محمد هادی نوچه صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان اجرای طرحهای آبخیزداری برای جلوگیری از هرگونه خسارت ناشی از سیلاب ها را مهم دانست و گفت: حفاظت و کنترل خاک، کنترل هرزآب ها، کاهش خطرات سیل و بالا رفتن ضریب نفوذ آب در خاک در کنار تقویت سفره های آب های زیر زمین و کنترل رواناب ها در گرو اجرای طرح های آبخیزداری است.

وی بر لزوم اجرای عملیات بیولوژیکی همانند بذرپاشی، کپه کاری و نهالکاری، عملیات بیومکانیکی مانند بانکت بندی و ترانسبندی در کنار عملیات مکانیکی از جمله ساخت بندهای رسوب گیر و ذخیره ای، احداث دیوار ساحلی رودخانه ها،‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پخش سیلاب در آبخوان ها تاکید کرد و افزود: اجرای طرح های آبخیزداری در کاستن میزان خسارت های ناشی از سیل بسیار تاثیرگذار است؛ به طوری که می تواند درصد چشمگیری از خسارت ها را به حداقل رساند.

نوچه افزود: تخصیص اعتبارات ویژه به این بخش را در استان مهم دانست و تصریح کرد: باید قبول کنیم که اجرای این طرح ها نیازمند نگاه ملی است و مشارکت مردمی برای اجرای این طرح ها ضعیف است.

به گفته وی بخش خصوصی هیچ گاه در این حوزه سرمایه گذاری نمی کند چرا که سرمایه گذاری در این بخش سودی ندارد و تنها نگاه حاکمیتی به این حوزه دخیل است.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان اعتبارات بخش ملی و استانی در بخش آبخیزداری را در سال گذشته، 9 میلیارد تومان اعلام کرد و یادآور شد: از این میزان 3.3 میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی هزینه شده است.

نوچه اظهار امیدواری کرد: میزان اعتبارات امسال حوزه آبخیزداری استان سمنان افزایش یابد.