بررسی مشکلات اصناف با حضور رحیمی/ کارگروه ویژه تشکیل شد

حسن رادمرد در گفتگو با مهر از تشکیل کارگروهی ویژه در دولت برای حل مشکلات اصناف خبر داد و گفت: بیش از 20 مورد از مشکلات اصناف در کارگروهی ویژه با حضور معاون اول ‌رئیس ‌جمهور بررسی و راهکارهایی برای برطرف کردن آنها اتخاذ خواهد شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: درخواست تشکیل جلسه ویژه با حضور معاون اول رئیس جمهوری داده شده و پیش‌بینی می‌شود این جلسه هفته آینده برگزار شود.

وی تصریح کرد: تقویت اتحادیه‌های کشوری و مشارکت اصناف در امور اجرایی، یکی از اهدافی است که در وزارت بازرگانی سابق و صنعت، معدن و تجارت فعلی مدنظر قرار گرفته است و امروز با تشکیل 27 اتحادیه کشوری، گام بزرگی در رسیدن به این مهم برداشته شده است.

رادمرد با بیان اینکه مشارکت حداکثری این اتحادیه‌ها و استفاده از تجربه فعالان صنفی در دستور کار معاونت توسعه بازرگانی داخلی قرار گرفته است، اظهار داشت: در همین راستا حضور کارشناسان صنوف مختلف در سفرهای استانی مسئولان، برگزاری ماهانه جلسات هم‌اندیشی، دعوت از کارشناسان و روئسای اتحادیه‌های کشوری برای حضور در کمیته‌های قیمت‌گذاری و واگذاری قیمت‌گذاری برخی از اقلام به اتحادیه‌ها مدنظر قرار گرفته است.

وی اتحادیه‌های کشوری را ابزاری تاثیرگذار در برخورد با مشکلات و معضلات اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر بسترهای مناسب برای تقویت اصناف فراهم شده که در همین رابطه می‌توان به فراهم شدن مقدمات لازم برای تشکیل بانک و بیمه اصناف اشاره کرد که تحقق آنها مستلزم پیگیری شورای اصناف کشور است.