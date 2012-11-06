به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس اسکندری پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با آیتالله حسینی بوشهری با اشاره به پیشینه هیئتهای مذهبی اظهار کرد: الهی بودن، با اخلاص بودن، مردمی بودن و حضور در عرصههای مربوط به منافع نظام اسلامی از جمله ویژگیهای هیئتهای مذهبی است.
وی نقش هیئتهای مذهبی را در پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس و مقابله با جنگ نرم دشمنان، مهم برشمرد و تاکید کرد: تلاش سازمان تبلیغات اسلامی بر این است که هیئتهای مذهبی و شاعران و مداحان را در راستای اهداف حضرت سیدالشهدا(ع) و آرمانهای بلند انقلاب اسلامی و امام راحل و مقام معظم رهبری ساماندهی کند.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با بیان اینکه فعالیتهای گستردهای برای آموزش مسئولان هیئتهای مذهبی و فرهنگسازی عزاداری در این استان انجام شده است، اظهار کرد: بر اساس ارزیابیهای انجام شده، این برنامهها در کاهش انحرافها، آسیبها و تحریفهای عزاداری نقش موثری داشته است.
به گفته حجتالاسلام اسکندری اگر این روند ادامه پیدا کند در چند سال آینده همه نگرانیهایی که در فرمایشات مقام معظم رهبری و بزرگان حوزه و شخصیتهای کشور در مورد هیئتهای مذهبی وجود داشته برطرف میشود.
وی از اجرای طرح اوقات فراغت توسط هیئتهای مذهبی برای نخستین بار خبر داد و افزود: هیئتهای مذهبی در این طرح که تلاوت و تفسیر قرآن کریم و بیان احکام مورد توجه بود، تعداد قابل توجهی از نوجوانان و جوانان را تحت پوشش قرار دادند.
حجتالاسلام اسکندری با اشاره به برگزاری چهارمین دوره نمایشگاه توانمندیهای هیئتهای مذهبی استان تصریح کرد: این نمایشگاه در سالهای گذشته به صورت عادی و با نمایش برخی از نمادهای عزاداری برگزار میشد اما امسال به نمایشگاه دستاوردهای فکری و فرهنگی هیئتهای مذهبی تبدیل شده است.
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