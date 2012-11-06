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۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۳۱

حجت‌الاسلام اسکندری خبر داد:

کاهش آسیب‌ها و انحراف‌های عزاداری در قم/ دغدغه‌های رهبری و علما برطرف می‌شود

کاهش آسیب‌ها و انحراف‌های عزاداری در قم/ دغدغه‌های رهبری و علما برطرف می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به اجرای موفقیت‌آمیز طرح ساماندهی هیئت‌های مذهبی و شاعران و مداحان آئینی در کاهش انحراف‌ها و آسیب‌های عزاداری گفت: اگر این طرح به همین صورت ادامه یابد دغدغه‌های مقام معظم رهبری و مراجع در مورد هیئت‌های مذهبی برطرف می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس اسکندری پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با آیت‌الله حسینی بوشهری با اشاره به پیشینه هیئت‌های مذهبی اظهار کرد: الهی بودن، با اخلاص بودن، مردمی بودن و حضور در عرصه‌های مربوط به منافع نظام اسلامی از جمله ویژگی‌های هیئت‌های مذهبی است.

وی نقش هیئت‌های مذهبی را در پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس و مقابله با جنگ نرم دشمنان، مهم برشمرد و تاکید کرد: تلاش سازمان تبلیغات اسلامی بر این است که هیئت‌های مذهبی و شاعران و مداحان را در راستای اهداف حضرت سیدالشهدا(ع) و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و امام راحل و مقام معظم رهبری ساماندهی کند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با بیان اینکه فعالیت‌های گسترده‌ای برای آموزش مسئولان هیئت‌های مذهبی و فرهنگ‌سازی عزاداری در این استان انجام شده است، اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، این برنامه‌ها در کاهش انحراف‌ها، آسیب‌ها و تحریف‌های عزاداری نقش موثری داشته است.

به گفته حجت‌الاسلام اسکندری اگر این روند ادامه پیدا کند در چند سال آینده همه نگرانی‌هایی که در فرمایشات مقام معظم رهبری و بزرگان حوزه و شخصیت‌های کشور در مورد هیئت‌های مذهبی وجود داشته برطرف می‌شود.

وی از اجرای طرح اوقات فراغت توسط هیئت‌های مذهبی برای نخستین بار خبر داد و افزود: هیئت‌های مذهبی در این طرح که تلاوت و تفسیر قرآن کریم و بیان احکام مورد توجه بود، تعداد قابل توجهی از نوجوانان و جوانان را تحت پوشش قرار دادند.

حجت‌الاسلام اسکندری با اشاره به برگزاری چهارمین دوره نمایشگاه توانمندی‌های هیئت‌های مذهبی استان تصریح کرد: این نمایشگاه در سال‌های گذشته به صورت عادی و با نمایش برخی از نمادهای عزاداری برگزار می‌شد اما امسال به نمایشگاه دستاوردهای فکری و فرهنگی هیئت‌های مذهبی تبدیل شده است.
 

کد مطلب 1737206

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