طرح های احیای دریاچه ارومیه تا چهارسال آینده ثمربخش نخواهند بود

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد محمودی ظهر سه شنبه در کنفرانس ملی هیدرولیک ایران در ارومیه از برنامه ریزی های دولت برای کاهش معضلات و مشکلات دریاچه ارومیه خبر داد و گفت: انتقال آب میان حوضه ای از ارس و زاب و همچنین برنامه ریزی برای اجرای طرح بارورسازی ابرها از جمله این برنامه هاست.

وی افزود: این دریاچه به وضعیت نامناسبی رسیده است که باید با تلاش همگانی و با استفاده از ظرفیت تمامی نهادهای مسئول و سازمانهای مردم نهاد برای مقابله با این وضعیت دریاچه ارومیه اهتمام کنیم.

محمودی با اشاره به جایگاه مناسب دانشگاهیان در بین مردم اضافه کرد: اهتمام این قشر نیز می تواند ضمن تبیین تمامی ابعاد خشک شدن دریاچه ارومیه، همت قابل توجهی را در بین اقشار مختلف مردم برای احیای دوباره آن، ایجاد کند.

وی بر تدوین بسته فرهنگی و اجتماعی در کنار فعالیت های عمرانی در خصوص دریاچه ارومیه تاکید کرد و ادامه داد: این بسته فرهنگی می تواند زمینه های مشارکت عمومی را در بین مردم به خوبی فراهم کند.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در خصوص وضعیت حال حاضر دریاچه ارومیه و دلایل ایجاد این وضعیت نیز اظهار کرد: دریاچه ارومیه در متوسط درازمدت حدود 32 میلیارد مترمکعب آب داشته است که در حال حاضر بسیار کمتر از این میزان است.

محمودی با ارائه آمار، به ابعاد و دلایل مختلف خشک شدن دریاچه ارومیه پرداخت و گفت: در 12 سال گذشته میزان نزولات جوی حدود 8.5 میلیارد مترمکعب و گرمی هوا حدود شش میلیارد مترمکعب در کاهش میزان آب دریاچه ارومیه تاثیرگذار بوده اند.

وی اضافه کرد: در این مدت همچنین بیش از 10 میلیارد مترمکعب در حوزه کشاورزی مصرف شده و موجب شده از سهم دریاچه ارومیه کاسته شود.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در خصوص سدها نیز گفت: سدها سهم کمی در این خصوص داشته و دارند که البته بخش مهمی از آنها نیز در گذشته طرح ریزی و اجرا شده اند و در حال حاضر دو سد در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در دست اجراست که بین 10 تا 30 درصد پیشرفت دارند.

محمودی، توقف کار در هر یک از سدها را غیرممکن دانست و اظهار داشت: چشم امید مردم با توجه به تبلیغات گسترده در گذشته، به سدهای ساخته شده است و بازکردن سدها ضمن عدم تاثیر مناسب در حجم دریاچه، موجبات ناراحتی مردم به ویژه کشاورزان را فراهم می کند.

وی از اندیشمندان حاضر در این همایش خواست تا نظرات و پیشنهادهای عملی خود را در اختیار دولتمردان قرار دهند تا زمینه افزایش آب دریاچه ارومیه فراهم شود.