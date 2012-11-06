پذیرش 36شرکت دانش بنیان در حوزه پزشکی/ تاسیس پژوهشگاه علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر باقر لاریجانی در نشست خبری امروز سه شنبه با اشاره به رتبه شانزدهم کشور در تولید علم جهان، افزود: 36 درصد تولیدات علمی خاورمیانه و 1.8درصد مقالات کل دنیا متعلق به ایران است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران تعداد مقالات کشور در سال قبل را 21 هزار مقاله ذکر کرد و اظهار داشت: این تعداد در سال جاری به 30 هزار مقاله رسیده است.



وی با بیان اینکه کشور در سال گذشته در حوزه پزشکی 42 درصد رشد داشته است، ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی تهران 10 درصد تولیدات علمی کشور را تامین می کند ضمن آنکه با انتشار هزار و 700 مقاله ISI به عنون برترین دانشگاه در کشور معرفی شده است.



لاریجانی اضافه کرد: علاوه بر این در آنالیزهای پایگاه استنادی ISI دانشگاه علوم پزشکی تهران در ماه 10 سال 2012 جزء برترین دانشگاه پزشکی و غیر پزشکی در دنیا قرار گرفت.



وی تولید اریتروپوینتین، مواد پروبیونیک و اینترفروم را از جمله دستاوردهای پژوهشگران این دانشگاه نام برد و اضافه کرد: مجوز راه اندازی 5 مرکز رشد در دانشگاه علوم پزشکی تهران به تصویب رسیده است.



لاریجانی از راه اندازی پژوهشگاه علوم پزشکی در این دانشگاه خبر داد و خاطرنشان کرد: مجوز راه اندازی نخستین پژوهشگاه علوم پزشکی کشور در دانشگاه علوم پزشکی تهران از سوی شورای گسترش صادر شده است و برنامه داریم که 4 پژوهشگاه جدید نیز طی سالهای آینده در این دانشگاه راه‌اندازی کنیم.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اخذ موافقت اصولی راه اندازی شرکتهای دانش بنیان در دانشگاه علوم پزشکی تهران، اضافه کرد: در این راستا پذیرش 36 شرکت دانش بنیان در این دانشگاه را در دستور کار داریم.



وی حوزه فعالیت این شرکتها را تولید دارو، نانو فناوری، کیتهای آزمایشگاهی و موسسات خدمات آموزشی و پژوهشی ذکر کرد.