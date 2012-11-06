ایجاد بیش از 2600شغل در شهرستان شاهرود/اجرایی شدن 48 درصد تعهدات

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بندرآبادی صبح سه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان شاهرود در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان، ضمن اشاره به ایجاد بیش از دو هزار و 600 شغل از ابتدای سال جاری تاکنون در شهرستان شاهرود، گفت: تعهد دستگاه های اجرایی این شهرستان ایجاد بیش از 5 هزار شغل تا پایان سال جاری بوده است.



وی ضمن بیان این مطلب که در مجموع دستگاه های اجرایی شهرستان 48 درصد تعهدات خود در ایجاد شغل را انجام داده اند افزود: از این میان شرکت پخش فرآورده های نفتی با 125 درصد، شهرداری های مجن، بسطام و بیارجمند با 100 درصد، و بنیاد شهید و امور ایثار گران با 98 درصد ایجاد شغل موفق ترین دستگاه های اجرایی در این زمینه بوده اند.



بندرآبادی همچنین از شرکت پست و تامین اجتماعی در این جلسه تشکر کرد که با وجود نداشتن تعهد ایجاد شغل، یک و سه شغل ایجاد کرده اند.



فرماندار شاهرود در ادامه تلاش های آب و فاضلاب روستایی، مرکز فنی و حرفه ای، شرکت آب و فاضلاب روستایی، شرکت آب و فاضلاب شهری، صندوق مهر امام رضا(ع)، شرکت ملی گاز، کمیته امداد امام خمینی و شهرداری شاهرود نیز برای انجام تعهد ایجاد اشتغال بین 60 تا 85 درصد قدر دانی کرد.



بندرآبادی از سایر نهاد ها و دستگاه های اجرایی خواست تا هر چه سریعتر برای انجام تعهدات خود و ثبت اشتغال ایجاد شده در سامانه اقدام کرده و گزارش آن را به دبیرخانه کارگروه ارسال کنند.



وی خاطرنشان کرد: در بحث ایجاد مشاغل خانگی در شهرستان 140 هزار شغل توسط دستگاه هایی اجرایی مانند فنی و حرفه ای برادران و خواهران شاهرود به تفکیک، فنی و حرفه ای میامی، فنی و حرفه ای بیارجمند، بازرگانی، میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی، بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، صندوق مهر امام رضا(ع) کمیته امداد شاهرود و میامی در سال جاری در دستور کار است.



فرماندار شاهرود با اشاره به این که یک هزار و 960 پرونده ایجاد مشاغل خانگی به مبلغ 55 میلیون 940 هزار ریال به بانک های عامل ارسال شده است افزود: تاکنون به تعداد یک هزار و 614 پرونده به مبلغ 45 میلیون و 728 هزار ریال تسهیلات پرداخت شده و انشاالله تا پایان سال تمامی پرونده ها تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت خواهند کرد.



بندر آبادی در پایان درصد سهمیه پیشنهادی توزیع اعتبارات ابلاغی "تسهیلات تکلیفی" شورای عالی اشتغال شهر شاهرود بر اساس شاخص های مرکز آمار، سند توسعه اشتغال و آمار دستگاه های بخش های مختلف اقتصادی را 31 درصد دانست و تصریح کرد: بانک های عامل توزیع این تسهیلات در شهرستان شاهرود بانک های ملی، مسکن، صادرات، تجارت، ملت، سپه، کشاورزی، رفاه و پست بانک هستند.