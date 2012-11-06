دوره های نقشه برداری آموزش فنی و حرفه ای با استقبال متقاضیان روبرو بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جهانتیغی اظهار داشت: در راستای آموزش نیروهای متخصص و مرتبط با نیازهای موجود در استان رشته نقشه برداری در مرکز شماره دو این اداره کل نسبت به پذیرش و آموزش متقاضیان اقدام کرده است.

وی گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون 40 مهارت آموز در این رشته آموزش های لازم را فرا گرفته و بیش از نیمی از آنها به بازار کار و عرصه راه و ساختمان ورود پیدا کرده اند.

وی با بیان اینکه این دوره مورد استقبال دانشجویان معماری، عمران و فضای سبز قرار گرفته است، افزود: به دلیل تعدد پروژه های عمرانی و راه سازی در استان این رشته به عنوان یکی از نیازهای این بخش محسوب می شود و لذا این اداره کل با آموزش جوانان متقاضی سعی در تامین نیروی متخصص و مورد نیاز در این رشته دارد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان با اشاره به بازار کار مناسب در خصوص این رشته بیان داشت: تمامی عملیات های اجرایی و بستر سازی در پروژه های عمرانی، راهسازی، راه آهن، سد سازی، محوطه سازی، خطوط انتقال نیرو و حتی احداث کانال های آب با دانش نقشه برداری مرتبط است و از این رو پتانسیل مناسبی برای جذب جوانان در این راستا وجود دارد.

وی گفت: این دوره ها به مدت 40 روز و در قالب 70 ساعت کلاس آموزشی تئوری و عملی ارائه شده و به شرکت کنندگان پس از احراز شرایط قبولی در آزمون گواهینامه کمک نقشه برداری اعطا می شود.