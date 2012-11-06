انهدام شبکه بزرگ سرقت مسلحانه/ قاتل فراری سرکرده باند بود

به گزارش خبرنگار مهر، 21 فروردین امسال فردی با مراجعه به دادسرای امور جنایی تهران اعلام کرد که مطب وی واقع در خیابان آیت الله کاشانی ـ خیابان لاله مورد سرقت افراد مسلح قرار گرفته است .

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور قاضی نصرتی ، بازپرس شعبه هفتم دادسرای امور جنایی تهران ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با ارجاع پرونده به پلیس آگاهی ، شاکی با مراجعه به اداره یکم ، با معرفی خود به عنوان پزشک ، به کارآگاهان گفت : ظهر 20 فروردین به همراه یکی از همکاران پزشک در داخل مطبم واقع در خیابان آیت الله کاشانی بودیم که دو نفر جوان تحت عنوان بیمار وارد مطب شدند . یکی از آنها به بهانه گرفتن سیگار و آب معدنی از مطب خارج شد و پس از حدودا 5 دقیقه ، به همراه دو نفر دیگر که مسلح به اسلحه کمری و سلاح سرد بودند ، وارد مطب شده و با قدرت نمایی و تهدید با اسلحه و چاقو ، هر دو نفر ما را مجبور به خوابیدن بر روی زمین کردند . سارقان که 4 نفر بودند پس از بستن دستان هر دو نفر ما ، شروع به ضرب و شتم کرده و اقدام به سرقت مبلغ 700 هزار تومان وجه نقد ، کارت عابر بانک و همچنین داروی های داخل مطب به ارزش تقریبی دو میلیون تومان کرده و بلافاصله از محل متواری شدند.

کارآگاهان اداره یکم با مراجعه به محل سرقت و انجام بررسی های میدانی موفق به شناسایی یک شعبه بانکی و دو مغازه طلافروشی مجهز به دوربین های مداربسته در نزدیکی محل سرقت شدند که با بررسی تصاویر به دست آمده از دوربین های مداربسته موفق به شناسایی یک دستگاه خودرو پژو پرشیا سفید متعلق به سارقان شدند که پس از سرقت با استفاده از ان از محل متواری شدند .

با شناسایی خودرو پرشیا سفید رنگ ، کارآگاهان با شناسایی مالک خودرو و انجام تحقیقات اطلاع پیدا کردند که خودرو چندین بار به صورت قولنامه ای خرید و فروش شده است .

با ثبت مشخصات خودرو در سیستم جامع پلیس ، دستور توقیف خودرو به همراه دستگیری سرنشینان آن به کلیه مراکز انتظامی کشور اعلام شد که 28 فروردین عوامل گشت پلیس آگاهی موفق به شناسایی خودرو و دستگیری سرنشین آن در محدوده شرق تهران شدند .

با انتقال سرنشین خودرو پرشیا به اداره یکم و انجام تحقیقات ، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که خودرو 23 فروردین توسط سارقان و به صورت قولنامه ای به فروش رسیده است . بلافاصله چهره نگاری از خریدار خودرو انجام و تصاویر بدست آمده از فروشنده خودرو با تصاویر چهره نگاری شده توسط شاکی پرونده مورد مطابقت قرار گرفت و کارآگاهان اطمینان پیدا کردند که فروشنده خودرو یکی از سارقان داخل مطب بوده که پس از ارتکاب سرقت ، اقدام به فروش خودرو کرده است .

با توجه به سرقت کارت عابر بانک متعلق به مالباخته و همچنین اظهارات خریدار خودرو مبنی بر اینکه قسمتی از پول خودرو را با استفاده از سیستم بانکی به فروشنده پرداخت کرده ، کارآگاهان در ادامه تحقیقات و بررسی های دقیق خود موفق به شناسایی حساب بانکی شدند که وجوه سرقت شده از حساب مالباخته صاحب مطب و همچنین پول حاصل از فروش پرشیا به آن واریز شده بود .

با شناسایی صاحب حساب به نام مریم . ق ، کارآگاهان به تحقیق در خصوص رابطه احتمالی وی با سارقان پرداخته و در تحقیقات نامحسوس خود اطلاع پیدا کردند که برادر مریم به نام "علیرضا . ق"که یکی از مجرمان سابقه دار در زمینه سرقت می باشد ، دائما در مسیر غرب کشور به تهران و بالعکس در تردد می باشد .

با توجه به اطلاعات بدست آمده از علیرضا . ق و احتمال نقش و مشارکت وی درسرقت مسلحانه مطب ، تصاویر وی استخراج و به رویت مالباخته و همکار وی رسید که بلافاصله علیرضا به عنوان یکی از سارقان مطب مورد شناسایی قرار گرفت . مالباخته پس از شناسایی دقیق علیرضا ، در اظهارات خود به کارآگاهان گفت :این جوان همان شخصی است که در روز سرقت به بهانه خرید سیگار و آب معدنی از مطب خارج شده بود .

با شناسایی دقیق "علیرضا . ق"25 ساله به عنوان یکی از اعضای گروه ، کاراگاهان با انجام مراقبت های پلیسی موفق به شناسایی خانه ای ویلایی در شهرک جعفریه واقع در جاده ملارد شدند که با شناسایی این ویلا ، کارآگاهان اداره یکم در ادامه تحقیقات خود اطمینان پیدا کردند که این محل ، مخفیگاه سارقان مسلح است که اعضای گروه در زمان سرقت های خود در آنجا تردد داشته و پس از انجام سرقت های خود نیز تهران را به مقصد شهرهای غرب کشور ترک می کنند .

با توجه به تجمیع اطلاعات و همزمان با انجام تحقیقات پلیسی برای شناسایی تمامی اعضای گروه ، مراقبت های شبانه روزی از این محل در دستور کار کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت تا سرانجام در حالیکه تمامی اعضای گروه سارقان مسلح به صورت دقیق مورد شناسایی قرار گرفته بودند ، 11 آبان کارآگاهان در ادامه تحقیقات و مراقبت های نامحسوس خود از حضور متهمان در مخفیگاهشان اطلاع و اطمینان پیدا کردند .

در زمان اجرای عملیات دستگیری ، با توجه به مسلح بودن متهمان و احتمال هرگونه درگیری مسلحانه میان سارقان و کارآگاهان ، دستگیری غافلگیرانه متهمان در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت . کارآگاهان در اولین مرحله از عملیات دستگیری متهمان ، ساعت هشت صبح ابتدا "علیرضا . ق"25 ساله و "محمد . ک"27 ساله را که با یک دستگاه خودرو زانتیا سفید رنگ از مخفیگاهشان خارج شده بودند ، در محدوده شهرک جعفریه و قبل از هرگونه اقدام جهت مقاومت و یا فرار دستگیر کردند . در مرحله دوم دستگیری و در حالیکه سه نفر دیگر از اعضای گروه به صورت پیاده از مخفیگاه خود خارج شده بودند ، کارآگاهان اقدام به اجرای مرحله دوم عملیات دستگیری کرده و در حالیکه هر سه متهم قصد مقاومت و استفاده از سلاح سرد در برابر آنها را داشتند ، با استفاده از قانون بکارگیری سلاح سرکرده گروه سارقان مسلح به هویت محمد . م 27 ساله را از ناحیه پای چپ مورد هدف گلوله قرار داده و علاوه بر دستگیری وی ، دو عضو دیگر گروه به اسامی یحیی . ک 27 ساله و حسین . ز 33 ساله را نیز دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه متهمان علاوه بر کشف انواع سلاح سرد موفق به کشف یک قبضه اسلحه کمری به همراه دهها تیر جنگی شدند . در مرحله سوم نیز کارآگاهان برای دستگیری آخرین عضو گروه ، با اخذ نیابت قضایی به غرب کشور رفته و سعید . ح 29 ساله را 13 آبان دستگیر و به اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند .

با انتقال متهمان به اداره یکم و آغاز تحقیقات ، کارآگاهان در همان مراحل اولیه تحقیقات ، به سرقت های مسلحانه منازل در تهران و شهرستان کرج ، اندیشه و ... اعتراف کردند .

با توجه به اعترافات متهمان ، کارآگاهان با بررسی سرقت های مسلحانه منازل در تهران و شهرستان موفق به شناسایی تعدادی از مالباختگان شدند. با مراجعه مالباختگان به اداره یکم ، متهمان از جمله سرکرده گروه به عنوان سارقان مسلح منازل مالباختگان مورد شناسایی قرار گرفتند .

یکی از مالباختگان پس از مواجهه حضوری با متهمان و شناسایی آنها ، در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : ساعت پنج صبح سوم تیر ماه و بعد از خارج شدن همسرم از خانه ، صدای زنگ به صدا درآمد . به تصور اینکه همسرم وسیله ای را در خانه جای گذاشته ، بدون آنکه از پشت آیفون سؤالی کنم در را باز کردم که ناگهان چهار نفر در حالیکه در دست خود چاقو و اسلحه داشتند وارد خانه شدند . یکی از آنها با تهدید پسر 8 ساله ام مرا مجبور کرد تا هیچ سر و صدا نکنم و سه نفر دیگر با مشاهده طلا در دستانم مرا مجبور کردند تا طلاها را از دستم خارج و به آنها بدهم . آنهااز داخل گاو صندوق نیز نزدیک به یک کیلوگرم طلا و سکه را سرقت و پس از حبس کردن من و پسرم در داخل اتاق خواب ، از خانه خارج شدند.

در ادامه تحقیقات و با بررسی سوابق متهمان ، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که تمامی اعضای گروه سارقان مسلح از مجرمان سابقه دار در زمینه سرقت و موادمخدر بوده و سرکرده گروه - محمد . ق - نیز از سال گذشته به اتهام ارتکاب جنایت در غرب کشور و قتل یک نفر با شلیک گلوله جنگی ، تحت تعقیب قرار دارد .

کارآگاهان در ادامه تحقیقات خود اطلاع پیدا کردند که "محمد . ق"به همراه باجناق خود به نام "آرش"، هشتم خرداد سال گذشته به واسطه اختلافات شخصی با یکی از جوانان محل سکونت خود در روستایی در غرب کشور ، اقدام به ارتکاب جنایت و کشتن این جوان کرده و از آن زمان متواری شده است .

در بررسی پرونده ارتکاب جنایت توسط محمد . ق مشخص شد که در زمان ارتکاب قتل ، آرش اقدام به گرفتن دستان مقتول از پشت سر کرده و محمد نیز با شلیک گلوله ، علاوه بر کشتن مقتول به صورت ناخواسته آرش را نیز مورد اصابت گلوله قرار می گیرد که پس از انتقال آرش به بیمارستان و انجام اقدامات درمانی ، وی دستگیر اما محمد . ق از محل متواری و پس از مدتی زندگی مخفیانه اقدام به تشکیل گروه سارقان مسلح می کند .

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده ، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت :با توجه به اعترافات صریح متهمان در خصوص ارتکاب سرقت های مسلحانه و احتمال افزایش دیگر جرایم ارتکابی از سوی متهمان ، قرار بازداشت قانونی برای تمامی متهان صادر و جهت انجام شناسایی دیگر جرایم و مالباختگان احتمالی در اختیار اداره یکم مبارزه با سرقت های مسلحانه پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته اند.

