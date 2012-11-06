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۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۵۷

مشهد در زمینه مدیریت پسماند شهری پیشرفته است

مشهد در زمینه مدیریت پسماند شهری پیشرفته است

مشهد- خبرگزاری مهر: مشاور ارشد دفتر همکاری‌های بین‌المللی ژاپن با اشاره به پیشرفت فناوری بازیافت شهر مشهد در ایران از برقراری همکاری‌های بین‌المللی کشور ژاپن با شهر مشهد به منظور برگزاری دوره‌های آموزشی مدیریت پسماند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میتسو یوشیدا در نشست همکاری و هم‌اندیشی با شهرداری مشهد اظهار کرد: طبق مذاکرات صورت گرفته با وزارت کشور عمده همکاری‌های کشور ژاپن در زمینه پسماند با شهر مشهد خواهد بود.

وی تصریح کرد: اصلی‌ترین حضور کارشناسان کشور ژاپن در مشهد برقراری همکاری‌های فنی با شهرداری مشهد در زمینه مدیریت پسماند به خصوص زباله‌های خشک است.

مشاور ارشد دفتر همکاری‌های بین‌المللی ژاپن با بیان اینکه شهر مشهد یک شهر نمونه در زمینه مدیریت پسماند است، ادامه داد: طبق ارزیابی‌های صورت گرفته شهر مشهد از نظر بازیافت پیشرفت‌های خوبی در کشور ایران داشته است اما باید در زمینه کاهش مخاطرات و همچنین تخریب محیط زیست به واسطه دفن زباله اقداماتی صورت بگیرد.

یوشیدا اضافه کرد: بعد از بازدید از کارخانت بازیافت شهر مشهد سمیناری در زمینه مدیریت پسماند برگزار خواهد شد و بعد از آن شهر مشهد به مدت یک سال به عنوان مرکز آموزش مدیریت پسماند در کشور ایران معرفی خواهد شد.

کد مطلب 1737221

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