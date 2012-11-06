  1. اقتصاد
۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۱۰

پهلوانی به مهر خبر داد:

جزئیات افزایش قیمت بلیت هواپیما/ ایرلاین‌ها زیان نخواهند دید

جزئیات افزایش قیمت بلیت هواپیما/ ایرلاین‌ها زیان نخواهند دید

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اعلام جزئیات مصوبه شورای عالی هواپیمایی برای افزایش میانگین 65 درصدی قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی، گفت: ایرلاین ها خواستار افزایش بیشتر از مصوبه بوده اند، اما به خاطر منافع مردم با آن موافقت نکردیم.

حمیدرضا پهلوانی در گفتگو با مهر با اشاره به افزایش میانگین 65 درصدی قیمت بلیت هواپیما اظهار داشت: این افزایش قیمت ها روز گذشته در شورای عالی هواپیمایی به تصویب رسید و امروز از طریق سازمان برای اجرا به تمامی شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شد.

رئیس سازمان هواپیمایی، افزود: قیمت بلیت از 60 تا 70 درصد برای کلیه مسیرهای پروازی افزایش قیمت یافته است و قیمت ها براساس مسیر و تعداد مسافر متغیر است.

وی با بیان اینکه عدد ثابتی برای تعیین قیمت هر یک از مسیرهای پروازی وجود ندارد،‌ گفت: براساس جدولی که سازمان هواپیمای کشوری تعیین کرده است قیمت مسیرهای پروازی مشخص شده و از امروز بلیت‌ها با این نرخ به فروش می‌رسند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص گلایه ایرلاین‌ها نسبت به این نرخ بیان کرد: بیش از چند هفته است که بر روی تعیین نرخ تصمیم گیری می‌شود و شرکت‌ها درخواست افزایش قیمت بیشتری را داشته‌اند اما ما باید منافع مسافران را هم در نظر داشته باشیم بنابراین تصمیم براساس قیمت کارشناسی و با مشارکت شرکت‌ها گرفته شده است.

پهلوانی با بیان اینکه در زمینه تعیین قیمت بلیت هواپیما با شرکت‌ها چالشی داشتیم، اظهار داشت: سازمان هواپیمایی تمام سعی خود را برای تعیین قیمت بلیت کرده است و در این بین سعی شده تا ایرلاین‌ها زیان نبینند.

کد مطلب 1737222

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