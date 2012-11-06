حمیدرضا پهلوانی در گفتگو با مهر با اشاره به افزایش میانگین 65 درصدی قیمت بلیت هواپیما اظهار داشت: این افزایش قیمت ها روز گذشته در شورای عالی هواپیمایی به تصویب رسید و امروز از طریق سازمان برای اجرا به تمامی شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شد.

رئیس سازمان هواپیمایی، افزود: قیمت بلیت از 60 تا 70 درصد برای کلیه مسیرهای پروازی افزایش قیمت یافته است و قیمت ها براساس مسیر و تعداد مسافر متغیر است.

وی با بیان اینکه عدد ثابتی برای تعیین قیمت هر یک از مسیرهای پروازی وجود ندارد،‌ گفت: براساس جدولی که سازمان هواپیمای کشوری تعیین کرده است قیمت مسیرهای پروازی مشخص شده و از امروز بلیت‌ها با این نرخ به فروش می‌رسند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص گلایه ایرلاین‌ها نسبت به این نرخ بیان کرد: بیش از چند هفته است که بر روی تعیین نرخ تصمیم گیری می‌شود و شرکت‌ها درخواست افزایش قیمت بیشتری را داشته‌اند اما ما باید منافع مسافران را هم در نظر داشته باشیم بنابراین تصمیم براساس قیمت کارشناسی و با مشارکت شرکت‌ها گرفته شده است.

پهلوانی با بیان اینکه در زمینه تعیین قیمت بلیت هواپیما با شرکت‌ها چالشی داشتیم، اظهار داشت: سازمان هواپیمایی تمام سعی خود را برای تعیین قیمت بلیت کرده است و در این بین سعی شده تا ایرلاین‌ها زیان نبینند.