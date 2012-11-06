راه اندازی پردیس دانشگاهی در دانشگاه شهرکرد

دکتر اسماعیل اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این پردیس در مجتمعی جدا در شهرکرد راه اندازی خواهد شد.

وی ادامه داد: در این مجتمع دانشجوی پولی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری پذیرش خواهد شد.

رئیس دانشگاه شهرکرد با اشاره به نحوه پذیرش دانشجو گفت: براساس معیارهای وزارت علوم و سازمان سنجش دانشجو پذیرش خواهیم کرد و در صورتی که تقاضا بیش از ظرفیت باشد آزمون هم برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، راه اندازی پردیس‌های دانشگاهی که با شهریه دانشجو اداره می شود طی دو سال گذشته، در اکثر دانشگاههای سراسری راه در دستور کار قرار گرفته است.