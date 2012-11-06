خیرین 70 میلیون ریال به مددجویان بویراحمدی اهدا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، زریر انصاری گفت: این کمک ها که به صورت نقدی و غیرنقدی در بین دانشجویان و خانواده های تحت حمایت این شهرستان توزیع شد.

وی افزود: کمیته امداد بهترین جایگاه برای جمع آوری اعانات مردمی است.

توزیع سبد غذایی بین 170نفر از کودکان مددجوی دچار سوءتغذیه در شهرستان بهمئی

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بهمئی، گفت: تعداد 170 نفر از کودکان مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان سبد غذایی دریافت کردند.

محمد محمدی افزود: مبلغ 136 میلیون ریال اعتبار برای توزیع سبد غذایی در بین این کودکان به عنوان سرانه چهارماهه پرداخت شد.

وی بیان داشت: این سبد غذایی شامل برنج، تخم مرغ، عدس، لوبیا و پنیر بود که در بین کودکان نیازمند توزیع شد.

اجرای 717 طرح اشتغال زایی برای مددجویان کمیته امداد شهرستان بویراحمد

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بویر احمد از اجرای 717 طرح اشتغال زایی برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

زریر انصاری گفت: برای ایجاد این طرحها اعتباری بالغ بر 25 میلیارد و 90 میلیون ریال هزینه شده است.

وی هدف کمیته امداد از ایجاد این طرحها را توانمند سازی، بالا بردن انگیزه و عزت نفس در مددجویان عنوان کرد.

112 طرح اشتغال زایی برای مددجویان گچسارانی تصویب شد

مدیرکمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان گچساران از تصویب 112 طرح اشتغال زایی برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

امرالله فروزنده گفت: اعتبار این طرح ها مبلغ 11میلیارد و 100 میلیون ریال است.

وی افزود: این طرح ها در راستای فقرزدایی و کاهش بیکاری مددجویان تحت حمایت و فرزندان آنان اجرا می شود.

فروزنده بیان داشت: مددجویان برای دریافت تسهیلات به بانکهای مسکن، تجارت و توسعه تعاون مربوطه معرفی شدند.