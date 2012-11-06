راه اندازی مرکز تخصصی مشاوره خانواده در شیراز/ کلنگ زنی دو فرهنگسرای جدید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرخزاده ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: مرکز تخصصی مشاوره خانواده با همکاری سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی استان در فرهنگسرای خانواده شهر شیراز راهاندازی میشود.
طرح تحول فرهنگی شهرداری شیراز
وی سپس به طرح تحول فرهنگی شهرداری شیراز اشاره کرد و ابراز داشت: در این طرح 12 راهبرد محوری وجود دارد که در طراحی و اجرای آن از ظرفیت اساتید دانشگاهی استفاده شده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز توسعه مشارکتهای مردمی، تحکیم بنیان خانواده، بهبود سبک زندگی شهروندان، تولید اندیشه و دانش، توسعه گروههای اجتماعی و توانمندسازی اقشار آسیبپذیر، ارتقا فرهنگ عمومی و باورهای دینی شهروندان را به عنوان بخش های اصلی طرح تحول فرهنگی شهرداری شیراز نام برد.
کلنگ زنی دو فرهنگسرای جدید
فرخ زاده تصریح کرد: راهاندازی فرهنگسراهای چندمنظوره در سطح شهر ضروری است که در همین راستا به زودی کلنگ دو فرهنگسرای چندمنظوره در محدوده شهرداری منطقه 5 و 6 زده می شود.
وی اضافه کرد: هریک از این دو فرهنگسرا دارای زیربنای سه هزار متر هستند و با هزینه 12 میلیارد تومان اعتبار در کوزهگری و شهرک استقلال احداث می شوند.
تدوین 9 نشریه علمی با همکاری دانشگاه شیراز
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز همچنین بیان کرد: سال جاری شهرداری شیراز تدوین 9 نشریه علمی با همکاری دانشگاه شیراز را آغاز کرده است که از این تعداد 3 نشریه مربوط به جامعهپذیری، مکانیابی فرهنگسراها بر اساس نواحی شهری و میزان اثرگذاری ایستگاههای تندرستی بر شهروندان است.
در این نشست از کتاب های دانش واژه آینده پژوهی، آینده پژوهی به زبان ساده، روش های مطالعات آینده پژوهی نیز رونمایی شد.
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