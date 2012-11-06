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۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۵۵

فرخ زاده خبر داد:

راه اندازی مرکز تخصصی مشاوره خانواده در شیراز/ کلنگ زنی دو فرهنگسرای جدید

شیراز - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز گفت: نخستین مرکز تخصصی مشاوره خانواده در راستای خدمات رسانی مناسب به خانواده های شیرازی هفته آینده در شیراز راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرخ‌زاده ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: مرکز تخصصی مشاوره خانواده با همکاری سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی استان در فرهنگسرای خانواده  شهر شیراز راه‌اندازی می‌شود.

طرح تحول فرهنگی شهرداری شیراز

وی سپس به طرح تحول فرهنگی شهرداری شیراز اشاره کرد و ابراز داشت: در این طرح 12 راهبرد محوری وجود دارد که در طراحی و اجرای آن از ظرفیت اساتید دانشگاهی استفاده شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز توسعه مشارکتهای مردمی، تحکیم بنیان خانواده، بهبود سبک زندگی شهروندان، تولید اندیشه و دانش، توسعه گروه‌های اجتماعی و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر، ارتقا فرهنگ عمومی و باورهای دینی شهروندان  را به عنوان بخش های اصلی طرح تحول  فرهنگی شهرداری شیراز نام برد.

کلنگ زنی دو فرهنگسرای جدید

فرخ زاده تصریح کرد: راه‌اندازی فرهنگسراهای چندمنظوره در سطح شهر ضروری است که در همین راستا به زودی کلنگ‌ دو فرهنگسرای چندمنظوره در محدوده شهرداری منطقه 5 و 6 زده می شود.

وی اضافه کرد: هریک از این دو فرهنگسرا دارای زیربنای سه هزار متر هستند و با هزینه 12 میلیارد تومان اعتبار در کوزه‌گری و شهرک استقلال احداث می شوند.

تدوین 9 نشریه علمی با همکاری دانشگاه شیراز

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز همچنین بیان کرد: سال جاری شهرداری شیراز تدوین 9 نشریه علمی با همکاری دانشگاه شیراز را آغاز کرده است که از این تعداد 3 نشریه مربوط به جامعه‌پذیری، مکان‌یابی فرهنگسراها بر اساس نواحی شهری و میزان اثرگذاری ایستگاه‌های تندرستی بر شهروندان است.

در این نشست از کتاب های دانش واژه آینده پژوهی، آینده پژوهی به زبان ساده، روش های مطالعات آینده پژوهی نیز رونمایی شد.

کد مطلب 1737225

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