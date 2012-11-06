  1. بین الملل
۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۴۲

تحولات امنیتی سوریه/

ترور برادر رئیس مجلس سوریه/ انفجار در خط لوله نفت حمص

ترور برادر رئیس مجلس سوریه/ انفجار در خط لوله نفت حمص

اقدام تروریستها در کشتن برادر رئیس مجلس سوریه، انفجار در خط لوله نفت حمص و تشکیل پنج جبهه جنگی از سوی گروههای مسلح از جمله خبرهای مربوط به سوریه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون سوریه از ترور محمد اسامه اللحام برادر رئیس مجلس الشعب سوریه در منطقه الثریا در  المیدان دمشق خبر داد.

بر اساس این گزارش، تروریستها صبح امروز به سوی محمد اسامه اللحام برادر رئیس مجلس الشعب سوریه که سوار بر خودرو خود به محل کارش می رفت، تیراندازی کردند که اللحام بر اثر شلیک گلوله کشته شد.

تلویزیون سوریه با بیان اینکه تروریستها همچنان به ترور نخبگان علمی و شخصیتهای سوری ادامه می دهند، اعلام کرد اللحام، دکترای کشاورزی داشت.

خبر دیگر اینکه گروه مسلح موسوم به ارتش آزاد سوریه از تشکیل پنج جبهه جنگی واحد در سوریه خبر داد.

اسکای نیوز عربی نیز از انفجار در خط لوله اصلی نفت در استان حمص سوریه خبر داده است.

به گزارش این شبکه، فیصل مقداد معاون وزیر امور خارجه سوریه نیز تاکید کرده است کنفرانس مخالفان سوری در دوحه، سبب تعمیق بحران سوریه می شود.

کد مطلب 1737228

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