مجله مهر: اسفندماه سال گذشته هفت نماینده اصولگرای مجلس که از قضا از در میانشان از چهره‌های اقتصادی منتقد دولت هم بود، در بیانیه ای، پیش بینی آنچه را که قرار بود در روز سوال از رییس جمهور بیفتد کرده و به همکارانشان توصیه کردند در جلسه ای جداگانه با رییس جمهور به مشورت بنشینند، چون نگرانند طرح سوال از رئیس جمهور «خواسته و ناخواسته به رغم اهتمام و دقت خوبی که نمایندگان و رئیس جمهور دارند، از حاشیه‌ها به اغراض متعارف سیاسی، آلوده شود»

چنین هم شد! تابوی سوال از رئیس جمهور شکست و محمود احمدی نژاد به عنوان اولین رئیس جمهوری که در عمر 32 ساله انقلاب اصل هشتاد و هشتی شده و به مجلس احضار شده بود در ادبیاتی که شاه بیتش «بگذارید با شما یک شوخی بکنم» بود نه که به 12 سوال نمایندگان پاسخی قانع کننده نداد بلکه نهایتا سوالات نمایندگان مجلس را سوالاتی آسان توصیف کرد و گفت این سوالها از همان کسانی طرح کرده بودند که با فشردن یک شاسی فوق لیسانس شده بودند و نهایتا هم از مجلس خواست به دولت نمره بیست بدهند که اگر کمتر از بیست بدهند «بی انصافی و نامردی» است.

کنایه رئیس جمهور از آن شاسی ها، مصوبه ای بود که مجلس هشتمی‌ها برای انتخابات نهم تصویب کرده بودند که براساس آن شرط نامزدی در انتخابات مجلس کارشناسی ارشد فرض شده بود اما یک دوره نمایندگی به عنوان یک مقطع تحصیلی حساب می‌شود. و پاسخ رییس جمهور در 24 اسفند پر از این کنایه ها به مجلس و قوه قضائیه و شهرداری و نهادهای دیگر بود.

چنین هم بود که مجلسی که در آن مقطع سازوکاری برای شرایط پس از سوال تدوین نکرده بود، در شوک رفت و همان هفت نماینده ای که پیش بینی اوضاعی چنین را کرده بودند نامه نوشتند که « آنچه امروز در مجلس در مقام پاسخ مطرح شد نه تنها باعث وهن مجلس بلکه وهن دولت و قوۀ قضائیه و خلاصه وهن جمهوری اسلامی گردید و موجبات کدورت و اختلاف و کشمکش جدیدی را فراهم ساخت و سرمایۀ با ارزشی را بدون منفعت درخور به هدر دادیم».

حالا در شرایطی پیچیده‌تر، استخوان خورد کرده های مجلس و در راس آن ها غلامعلی حداد عادل رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس، غلامرضا مصباحی مقدم و احمد توکلی از منتقدان اقتصادی دولت که خود از بانیان دعوت از وزیر و اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای حضور در مجلس و توضیح درباره نوسانات ارزی کشور بودند، سوال از رئیس جمهور را به مصلحت نمی دانند. البته در این میان و پیش از اعلام وصول طرح سوال از رئیس جمهور، دست و پایی هم برای برگزاری جلسه مشترک با فراکسیون رهروانی های مجلس زدند که به جایی نرسید و طرح سوال از رئیس جمهور با 76 امضایی که نزدیک به 70 نفرش از طیف رهروان ولایت بودند اعلام وصول شد.

فراکسیون اصولگرایان علاوه برا آن که اعتقاد دارد مطرح کردن سوالات ارزی از رئیس جمهور در روزهایی که التهاب بازار ارز و سکه در حال فروکش است شائبه سیاسی دارد، از سوی دیگر معتقد است این سوال پیش از اینکه بتواند مشکلی را حل کند باعث ایجاد تنش‌ها و اختلافات خواهد شد. به ویژه آنکه در یکی از همین جلساتی که اصولگرایان مجلس با محمود احمدی نژاد داشته اند، همو گفته که تریبون مجلس فرصتی برای بیان نگفته هاست. شاید از همین رو هم بود که علیرضا زاکانی روزی که طرح سوال از رئیس جمهور اعلام وصول شد به جمع خبرنگاران آمد و گفت که «پاسخ سوال مشخص است و در جلساتی که میان پنج نفر از نمایندگان مجلس و رییس جمهور برگزار شده نمایندگان پاسخ دولت را شنیده‌اند و موضوعات برای نمایندگان معلوم شده است»‌. ‌

اینگونه رویکرد رئیس جمهور به تریبون مجلس، تنه به تنه آخرین نشست خبری اش می زند که دلایل التهاب بازار را متوجه هر نهاد و هر عاملی کرد الا مدیریت دولت در بازار. بگذریم از اینکه در آن نشست از صدا و سیما گرفته تا خبرگزاری ها و شهرداری و قوه قضائیه و نهادهای کشور هم اتهاماتی را با خود دیدند.

مخالفت اصولگرایان مجلس با طرح سوال از رئیس جمهور در فاصله نزدیک به نیم سال مانده تا پایان عمر دولت، البته به برداشتی که برخی نمایندگان مجلس از سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب هم دارند برمی گردد. سخنانی که در جمع دانش آموزان ایراد شد و هشداری بود بر اینکه «اختلاف نظر نباید به اختلاف در عمل و گریبانگیری و مچ گیری در مقابل مردم، تبدیل شود».

طراحان سوال و موافقان طرح سوال از رئیس جمهور و هیات رئیسه مجلس عقیده دارند که رهبر معظم انقلاب پیام صریحی در این باره به مجلس ندادند اما مخالفان این قضیه معتقدند قرار نبوده پیام صریحی در این باره وجود داشته باشد و برداشت آنها از سخنان رهبری این بوده است.نگرانی از مطرح شدن بحث هایی از تریبون مجلس که به چیزی به غیر از التهاب بازار نمی تواند کمک کند و باز اختلافات را به سطح جامعه می کشاند، نگرانی این روزهای اصولگرایان مجلس است. حالا این طرح کلید خورده است، محمود احمدی نژاد که در این هفت سال رکوردهای ماندگاری به نام دولتش ثبت کرده است- از جابجایی وزیران گرفته تا افساری که ارز و سکه گسیخت- برای بار دوم باید در یک سال اخیر به مجلس احضار می شود تا رکورد دیگری را هم از خود ثبت کند. باید دید آیا سوال از رئیس جمهور گره از کار فروبسته مردم می گشاید یا آنکه فقط این میان عده ای از سوال از رئیس جمهور عرض خود می برند و...