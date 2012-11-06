ده میلیارد ریال کالای غیر مجاز در نیشابور کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده نیروی انتظامی نیشابور گفت: پلیس آگاهی نیشابور در یک اقدام به موقع در بازدید از یک انبار غیر مجاز نگهداری کالا، ده میلیارد ریال کالای غیر مجاز را کشف و ضبط کردند.

سرهنگ محمد‌حسن امیری افزود: در پی گزارشات واصله مبنی بر نگهداری غیر مجاز مقادیر زیادی لوازم خانگی در یک انبار زیرزمینی در یکی از مناطق نیشابور موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی بیان داشت: ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی این فرماندهی با انجام یکسری کارهای اطلاعاتی نهایتا انبار را شناسایی و در یک اقدام غافلگیرانه و با هماهنگی مقامات قضایی به همراه نماینده اداره بازرگانی انبار مذکور را مورد بازرسی قرار دادند.

مسابقات دوچرخه‌سواری و پرواز کایت در نیشابور برگزار شد

رئیس اداره ورزش و جوانان نیشابور گفت: مسابقه دوچرخه سواری و همایش پرواز کایت سواران در منطقه تفریحی شیخ ابوالحسن شهر نیشابور برگزار شد.

ابراهیم امینی افزود: این برنامه فرهنگی ورزشی با هدف گسترش فرهنگ ورزش عمومی صورت گرفت.

وی بیان داشت: در پایان به سه دوچرخه سوار و سه کایت سوار برتر هدایایی اهدا شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان نیشابور همچنین عنوان کرد: رزمی کار نیشابوری مدال طلای مسابقات ووینام سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای رزمی بخش مبارزات شخصی و فرم دفع شخصی را به گردن آویخت.

47 هزار تن سیب درختی از باغ‌های نیشابور برداشت می‌شود

معاون سازمان استان و مدیر جهاد کشاورزی نیشابور گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از 47 هزار تن سیب درختی از باغ‌های نیشابور برداشت شود.

غلامرضا نبوی‌ نامقی افزود: سطح زیرکشت سیب درختی در نیشابور دو هزار و 640 هکتار است که از این میزان، دو هزار و 625 هکتار بارور و 15 هکتار غیر بارور است.

وی بیان داشت: با عملکرد 18 تن در هر هکتار این محصول، امسال افزایش تولید 25 درصدی محصول را نسبت به سال قبل شاهد هستیم.

مزار شهدای گمنام دانشگاه آزاد واحد نیشابور غبارروبی شد

مراسم گلباران و غبارروبی مزار شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور برگزار شد.

در این مراسم پس از خیر مقدم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، مهندس شیرخانی طراح منتخب بنای یادبود مزار شهدای گمنام این واحد در ارتباط با طرح خود و دلیل انتخاب رنگ‌ها و نمادهای به کار رفته درآن توضیحاتی ارائه داد.

حجت‌الاسلام اسماعیل مقری‌موذن، امام جمعه نیشابور نیز در مراسم، طی سخنانی به مقام و منزلت شهدا اشاره کرد و گفت: باید خون شهدا را پاس داشته و ادامه‌دهنده راه آنان باشیم.