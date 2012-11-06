  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۵۶

همایش مدیریت بحران در دانشکده علوم پزشکی نیشابور برگزار شد

همایش مدیریت بحران در دانشکده علوم پزشکی نیشابور برگزار شد

نیشابور- خبرگزاری مهر: سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی نیشابور گفت: همایش مدیریت بحران در ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی نیشابور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن کمالدینی اظهار کرد: این همایش برای آشنایی مدیران دانشکده با سطوح فرماندهی و هماهنگی بیشتر واحد‌ها در زمان بحران برگزار شد.

وی بیان داشت: گزارشی از وضعیت موجود مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی نیشابور و پتانسیل‌های این مرکز، در مواجهه با بحران در ابتدای جلسه ارائه شد.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی نیشابور ادامه داد: این همایش به همت واحد هدایت عملیات بحران مرکز اورژانس 115 نیشابور برگزار شد و سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی و مسئول هدایت کنترل بحران این مرکز نیز استاندارد‌های لازم و اقدامات قبل، بعد و حین بحران EOCرا توضیح دادند.

گفتنی است در این جلسه مدیر درمان دانشکده علوم پزشکی نیشابور خواستار هماهنگی بیشتر و اجرای مانور‌های دور میزی و بیمارستانی برای آمادگی لازم در مواجهه با بحران شد.

کد مطلب 1737239

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها