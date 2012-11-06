همایش مدیریت بحران در دانشکده علوم پزشکی نیشابور برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن کمالدینی اظهار کرد: این همایش برای آشنایی مدیران دانشکده با سطوح فرماندهی و هماهنگی بیشتر واحدها در زمان بحران برگزار شد.
وی بیان داشت: گزارشی از وضعیت موجود مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی نیشابور و پتانسیلهای این مرکز، در مواجهه با بحران در ابتدای جلسه ارائه شد.
سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی نیشابور ادامه داد: این همایش به همت واحد هدایت عملیات بحران مرکز اورژانس 115 نیشابور برگزار شد و سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی و مسئول هدایت کنترل بحران این مرکز نیز استانداردهای لازم و اقدامات قبل، بعد و حین بحران EOCرا توضیح دادند.
گفتنی است در این جلسه مدیر درمان دانشکده علوم پزشکی نیشابور خواستار هماهنگی بیشتر و اجرای مانورهای دور میزی و بیمارستانی برای آمادگی لازم در مواجهه با بحران شد.
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