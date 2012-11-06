هدایت الله اصغری در گفتگو با مهر در خصوص ممنوعیت صادرات تخم مرغ، اظهارداشت: متاسفانه با وجود داشتن تفاهم نامه با وزارت جهادکشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای برعهده گرفتن مسئولیت تنظیم بازار و همچنین صادرات تخم مرغ، وزارت صنعت، معدن و تجارت از هشتم آبان ماه صادرات تخم مرغ را ممنوع کرد.

وی با ابراز تاسف از این تصمیم غیرکارشناسی وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: ماهیانه حداقل در حدود 10000 تن تخم مرغ مازاد بر نیاز بازار تولید می شود که باید فکری به حال آن شود و بهترین کار برای مصرف آن صادر کردن این محصول است.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخم‌گذار میهن درعین حال، گفت: البته با مذاکراتی که با مسئولان مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد قرار است در جلسه هفته آینده ستاد تنظیم بازار کشور ممنوعیت صادرات تخم مرغ رفع شود.

وی درباره میزان صادرات این محصول از ابتدای سال جاری تاکنون، بیان داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون در حدود 15هزارتن تخم مرغ به کشورهای مختلف صادر شده است.

اصغری همچنین در رابطه با قیمت تخم مرغ در بازار، تصریح کرد: در حال حاضر قیمت تمام شده هرکیلوگرم تخم مرغ در حدود 3100 تومان است در حالی که وزارت جهاد کشاورزی قیمت تمام شده هر کیلوگرم از این محصول را 2850 تومان اعلام کرده است، با این حال قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری بین 2850 تا 3050 تومان است.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخم‌گذار میهن، خاطرنشان کرد: براساس قیمتی که وزارت جهاد کشاورزی برای هرکیلوگرم تخم مرغ تعیین کرده است و با احتساب هزینه های جانبی قیمت هر شانه تخم مرغ در حدود 7200 تومان محاسبه می شود در حالی که ما به دولت اعلام کرده ایم در سراسر کشور مکان هایی را با امکانات لازم در اختیار این اتحادیه بگذارند تا اقدام به عرضه مستقیم تخم مرغ زیر قیمت بازار کنیم.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه قیمت هرشانه تخم مرغ در حدود 7200 تومان محاسبه می شود اما این اتحادیه برای رعایت حال مصرف کنندگان هر شانه تخم مرغ را با قیمت 7000 تومان عرضه خواهد کرد.