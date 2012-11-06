یادواره شهدای اقتدار در شهریار برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا رهنما پیش از ظهر امروز در جلسه هماهنگی مراسم یادواره شهدای اقتدار اظهار داشت: طبق برنامه ریزی مقرر شده است که مراسم یادواره شهدای سرافزار اقتدار در روز 22 آبان ماه سال جاری در شهریار برگزار شود.

وی با دعوت از امت شهید پرور شهریار برای حضور در این یادواره افزود: مردم با حضور در این مراسم بار دیگر با آرمانهای امام و شهدا تجدید میثاق کنند.

این مسئول عنوان کرد: طبق برنامه ریزی، یکی ازسرداران دفاع مقدس قرار است که به سخنرانی و بیان خاطراتی از جنگ و هشت سال جنگ تحمیلی بپردازد.

در این جلسه مشیری معاون پژوهش اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانهای استان تهران و دیگر مسئولان مربوطه حضور دارند.

یادواره شهدای اقتدار روز 22 آبان ماه سال جاری در مسجد علی ابن ابیطالب (ع) واقع در کهنز بعد از نماز مغرب و عشا با حضور خانواده های شهدای اقتدار برگزار می شود.