فعالیت 313 حلقه صالحین بسیج دانشجویی در استان بوشهر

حجت الاسلام حمیدرضا جعفری‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با اجرای طرح صالحین در پایگاه های بسیج دانشجویی استان بوشهراظهار داشت: اساس طرح صالحین که امروز به شجره طیبه صالحین تبدیل شده، محتوادهی به برنامه‌ها را به صورت تشکیلاتی درآورده است.

وی اضافه کرد: بحث‌هایی که در حلقه‌های صالحین بسیج دانشجویی انجام می‌شود دارای چهار محور است که یا تربیتی است که برای مثال می‌شود از اخلاق در خانواده، همسرداری، تربیت فرزند و حجاب و یا معرفتی است که برای مثال می توان از احکام، عقاید، قرآن و ... نام برد.

حجت الاسلام جعفری‌زاده در ادامه بیان داشت: قسمت دیگر این بحث‌ها، مهارتی است که برای مثال می توان از انواع و اقسام مهارت هایی که مورد نیاز زن و مرد است نام برد و یا بصیرتی که شامل مسائل روز جامعه می شود. اگر این چهار مورد در حلقه‌ای مطرح شود می‌بینید آن بسیجی که در این حلقه منظم شرکت می‌کرده است از چهار بعد پیشرفت خواهد کرد.

مسئول تربیت و آموزش ناحیه بسیج دانشجویی استان بوشهر با اشاره به تعداد اعضای هر حلقه صالحین اظهار داشت: چون بحث کیفیت در حلقه های صالحین مطرح است، حداقل تعداد اعضای هر حلقه 10 تن و حداکثر اعضای آن به 20 تن می رسد و بیش از 313 حلقه صالحین بسیج دانشجویی دراستان بوشهر فعالیت می کنند.

وی تصریح کرد: حلقه‌ای که کمتر از 10 تن باشد کیفیت آن هم پایین خواهد آمد و بحث تبادل نظر و تضارب آراء در آن کمتر است و در حلقه‌های بالای 20 تن نیز بحث در آنها دچار پراکندگی می‌شود و نتیجه‌گیری بحث‌ها در این حلقه‌ها کمتر می‌شود.

حجت الاسلام جعفری زاده به معرفت‌گرایی بسیجیان با اجرای این طرح اشاره کرد و افزود: دانشجویان بسیجی با اجرای این طرح در چهار بعد تربیتی، معرفتی، مهارتی و بصیرتی پیشرفت و ارتقاء می یابند و طبیعتاً این بسیجی در آینده بسیار مؤثر ثمر واقع خواهد شد. در درون خود این طرح نیز اعضای حلقه‌ها جای پیشرفت دارند و به این لحاظ طرح بسته ای به شمار نمی‌آید.

وی ادامه داد: این طرح هیچ تداخلی با دیگر طرح‌های بسیج دانشجویی ندارد و الان محوری ترین بحث سپاه بحث حلقه های صالحین است و تمام طرح‌ها در هماهنگی با این طرح اجرایی می‌شوند.

مسئول تربیت و آموزش مربی ناحیه بسیج دانشجویی استان بوشهر گفت: در حال حاضر گفتمان اصلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گروه مقاومت، طرح شجره طیبه صالحین است و هیچ طرحی در عرض طرح قرار ندارد و همه طرح‌ها در طول این طرح قرار دارند.