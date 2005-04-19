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۳۰ فروردین ۱۳۸۴، ۱۱:۱۶

با مستمسك قراردادن درگذشت يك نماينده لبنان در حادثه ترور حريري؛

بوچر : تصميم آمريكا براي بازگرداندن آزادي به لبنان قويتر شده است

به دنبال مرگ باسل فليحان يكي از نمايندگان پارلمان لبنان، آمريكا شب گذشته (دوشنبه) گفت: تصميم واشنگتن براي بازگرداندن آزادي و دمكراسي كامل به لبنان قويتر شده است .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، فليحان روز گذشته درفرانسه بر اثرشدت جراحات وارده درحادثه انفجار يك دستگاه خودروي بمب گذاري شده دربيروت درگذشت. دراين انفجار رفيق حريري نخست وزير سابق لبنان نيزكشته شده بود.

ريچارد بوچر سخنگوي وزارت خارجه آمريكا گفت : نماينده فوت شده لبنان به انتقال آزادي كامل ودمكراسي به لبنان و تلاش بدون وقفه براي ترغيب جامعه مدني فعال پايبند بود.

وي در اظهاراتي عوام فريبانه افزود: فوت فليحان ما را بر آن داشت تا عزم و تصميم خود را براي كمك كردن به مردم لبنان دراداره اموركشورشان قويتر كنيم .

وي با دخالت آشكاردرامور داخلي لبنان گفت: آزادي و برگزاري انتخابات دمكراتيك عادلانه درموعد مقرردرلبنان به بزرگداشت ياد و خاطره اين نماينده فوت شده لبنان كمك مي كند و ما به خانواده اين لبناني ، دوستانش و مردم اين كشور تسليت مي گوييم .

کد مطلب 173725

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