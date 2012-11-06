پاسخ معاونت فرهنگی ارشاد به مصاحبه رحماندوست با خبرگزاری مهر

خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و ادب: در پی درج گفتگوی خبرگزاری مهر با مصطفی رحماندوست که وی در آن با اشاره به حضورش در نمایشگاه بینالمللی فراتکفورت در سال جاری عنوان کرده بود که من در نمایشگاه فرانکفورت امسال از 18 نفر از مسئولان وزارت ارشاد حاضر در نمایشگاه خواستم که به انگلیسی برای من سئوالی بپرسند و آنها قادر نبودند، روابط عمومی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جوابیهای نسبت به این سخنان واکنش نشان داد.
خبرگزاری مهر ضمن انتشار متن این جوابیه فرصت و مجال پاسخگویی به آن را برای مصطفی رحماندوست نیز محترم شمرده و آماده دریافت نظر وی نیز در این زمینه هست.
متن جوابیه معاونت فرهنگی زوارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح زیر است:
با احترام پیرو درج مطلبی با عنوان «نمیدانم این همه مسئول از وزارت ارشاد در نمایشگاههای خارجی چه میکنند؟» در آن رسانه محترم در گفتگو با آقای مصطفی رحماندوست، به پیوست جوابیه روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای درج در آن رسانه و درهامان صفحه ارسال میشود.
1- با توجه به حسن سابقه و کسوت جناب آقای مصطفی رحماندوست، احتمال دارد در نقل سخن ایشان اشتباهی رخ داده باشد؛ والا از ایشان با این همه سابقه خدمت به حوزه فرهنگ نظام جمهوری اسلامی ایران و همکاری با نهادهای دولتی و خصوصی عرصه فرهنگ به عنوان مسئول و سیاستگذار و مجری بعید به نظر میرسد این چنین دچار سهو در کلام شوند.
2- حال که نام از 18 نفر از مسئولان ارشاد در مصاحبه خود بردهاند از ایشان تقاضامندیم اسامی 18 نفر مسئول ارشاد را اعلام نمایند تا هم خوانندگان مصاحبه ایشان و هم ما بدانیم 18 نفر مسئول از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که هیچ یک زبان انگلیسی بلد نبودند چه کسانی هستند؟
3- جهت استحضار ایشان باید عرض کرد دو نفر از مسئولان اعزامی به دو زبان انگلیسی و عربی تسلط کامل داشتند و اگر ایشان در غرفه، گفتگو با مسئولان نمایشگاههای خارجی و یا بازدید از موزه بزرگ اسلامی همراه بودند، به چشم خود میدیدند که کار ترجمه همزمان انگلیسی و عربی را همین دو مدیر اعزامی انجام میدادند. چنانچه مدیران دیگری از سایر سازمانها در نمایشگاه حاضر بوده و احیانا با زبان هم بیگانه بودهاند، لازم است جناب آقای رحماندوست تفکیک قائل شده و همه را به یک چشم نبینند.
4- به گفته خودشان سالها پیش اهمیت زبانآموزی را درک کردهاند و به مسئول وقت ارشاد نیز تذکر دادهاند که برای نویسندگان دورههای زبان آموزی تشکیل شود که البته به نتیجه نرسیده است. ای کاش حداقل خود به توصیه خود عمل میکردند و برای ارتقای سطح زبان خود گامی برمیداشتند.
5- ایشان پیشنهادی دادهاند که ترجمه انگلیسی آثار منتخب ادبیات ایران برای ناشران خارجی ارسال شود و ارشاد تنها تسهیلکننده ارتباط میان آثار تولیدشده در ایران با جهان باشد. این پیشنهاد جای تشکر دارد. یکی از رسالتهایی که ارشاد از حضور در نمایشگاههای خارجی برای شرکتکنندگان قائل است، همین موضوع است. در نمایشگاه فرانکفورت سال جاری چکیده انگلیسی و عربی بیش از 1000 اثر ایرانی که طی دو ماه کار کارشناسی توسط کارشناسان طراز اول در حوزههای مختلف موضوعی انتخاب شده بود در قالب بروشور وCD نیز کارت حافظه تهیه و به همراه مشخصات کامل ناشر در نمایشگاه عرضه شد. همچنین با هماهنگی انجمن فرهنگی تصویرگران آثار برگزیده تصویرگری کشورمان در قالب کتاب، CDو قاب رنگی به همراه مشخصات کامل تصویرگر و پست الکترونیکی ایشان در غرفه کودک عرضه شده بود که به اذعان همه دوستان، من جمله جناب آقای رحماندوست که از غرفه کودک بازدید کردند از جمله کارهای موفق این دوره بود.
6- مجددا جهت استحضار ایشان یادآوری مینماید که سه نفر از کارشناسان اعزامی دیگر مسلط به زبان انگلیسی بودند، یک نفر همکار حاضر در غرفه کودک نیز مسلط به زبانهای انگلیسی، ایتالیایی و ترکی استانبولی بود و یکی دیگر از همکاران غرفه کودک نیز زبان عربی و انگلیسی میدانست ضمن آنکه در هر دو غرفه نیز دو مترجم مسلط به زبان آلمانی حضور داشتند.
7- همانگونه که ایشان و سایر دوستان نیز در مصاحبهها اذعان کردهاند نمایشگاه فرانکفورت، نمایشگاهی تجاری و محل عقد قراردادهای تجاری میان ناشران است و نویسندگان به لحاظ عملیات تجاری در این نمایشگاه نقش و توفیق مستقیمی ندارند، اما وزارت ارشاد نیز سیاست حضور نویسندگان و شعرای برجسته کشورمان در نمایشگاههای بینالمللی را مفید میداند و طی چند سال گذشته دست کم در دولتهای نهم و دهم خود نیز به این امر مبادرت داشته است.
8- در پایان این نکته را یادآوری مینماید که کمک کنیم فضای منصفانه از بین نرود و به هر قیمتی چشم خود را روی واقعیتها نبندیم. عرصه فرهنگ جای برخوردهای اینچنین نیست. هر فعالیتی نقطه قوت و ضعفی دارد. نقاط ضعف را منصفانه بیان کنیم. نقدشونده نیز از نقد منصفانه ترسی ندارد، چرا که به ارتقای کار کمک میکند. حضور موفق در یک نمایشگاه به حساب همه ارکان فرهنگی گذاشته میشود، لذا نباید مانند حوزه سیاست با نگاه برنده، بازنده به حوزه فرهنگ نگریست. به هر حال جناب آقای رحماندوست از چهرههای شاخص در حوزه کودک هستند و مسائل طرح شده از سوی ایشان به حساب همان لطافت روحی گذاشته میشود که در اثر کار در حوزه کودک هنوز آن روحیه را حفظ کردهاند. ما نیز دست کم به عنوان مشاهده کننده در نمایشگاه فرانکفورت از کیفیت و نحوه حضور سایرین ملاحظاتی داریم که جای طرح آن در جلسات کارشناسی و خصوصی است و در این مکان و به صورت عمومی گفته نشود به صواب نزدیکتر است.
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