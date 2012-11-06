به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود احمدی در نشست همکاری و هم‌اندیشی شهرداری مشهد و دفتر همکاری‌های بین‌المللی ژاپن در زمینه مدیریت پسماند اظهار کرد: در حال حاضر شهرداری مشهد یکی از شهرداری‌های قوی در زمینه مدیریت پسماند در کشور است.

وی تصریح کرد: با توجه به این مهم طبق درخواست سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد، این شهر به مرکز آموزشی مدیریت پسماند برای شهرداری‌های کشور تبدیل می‌شود.

مدیرکل دفتر خدمات شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور بیان کرد: با تبدیل شدن شهر مشهد به یک مرکز آموزش در زمینه پسماند علاوه بر انجام فعالیت‌های اجرایی، دوره‌های آموزشی متعدد برای مدیران و کارشناسان حوزه پسماند با استفاده از اساتید ژاپنی در شهر مشهد برگزار خواهد شد.

احمدی ادامه داد: این مهم یک فرصت برای شهر مشهد است تا بتواند در زمینه پسماند و با هزینه‌های کشور ژاپن دوره‌های آموزشی را برای شهرداری‌های کشور برگزار کند.

وی بیان کرد: این دوره‌های آموزشی در زمینه ساماندهی مراکز دفن زباله، زباله سوز و تصفیه شیرابه برگزار خواهد شد.