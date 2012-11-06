میرکریمی و هاشمی به جمع داوران جشنواره همراه تهران پیوستند

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش فیلم جشنواره همراه تهران، با پیوستن رضا میرکریمی کارگردان و مهدی هاشمی بازیگر سینمای ایران به جمع داوران این بخش ، توسط خسرو سینایی، داریوش مهرجویی، رضا میرکریمی، مهدی هاشمی و مهرداد اسکویی داوری می شود.

بخش مسابقه فیلم جشنواره فیلم و عکس همراه تهران که در دو بخش "از نگاه همراه" و "درباره همراه" برگزار خواهد شد تا 10 دی ماه 1391 پذیرای اثار شرکت کنندگان است.

متقاضیان می توانند آثار خود را به نشانی دبیرخانه در آدرس تهران ، خیابان استاد نجات الهی ، کوچه سلمان پاک ، شماره 20 ، طبقه دوم ارسال و یا از طریق سایت www.tfpf.mobi نسبت به ارسال آن اقدام کنند. شرایط اختصاصی حضور در بخش فیلم جشنواره متعاقبا اعلام می شود.

