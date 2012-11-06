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۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۳۶

میرکریمی و هاشمی به جمع داوران جشنواره همراه تهران پیوستند

میرکریمی و هاشمی به جمع داوران جشنواره همراه تهران پیوستند

رضا میرکریمی و مهدی هاشمی به جمع داوران بخش فیلم اولین جشنواره فیلم و عکس همراه تهران پیوستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش فیلم جشنواره همراه تهران، با پیوستن رضا میرکریمی کارگردان و مهدی هاشمی بازیگر سینمای ایران به جمع داوران این بخش ، توسط خسرو سینایی، داریوش مهرجویی، رضا میرکریمی، مهدی هاشمی و مهرداد اسکویی داوری می شود.

بخش مسابقه فیلم جشنواره فیلم و عکس همراه تهران که در دو بخش "از نگاه همراه" و "درباره همراه" برگزار خواهد شد  تا 10 دی ماه 1391 پذیرای اثار شرکت کنندگان است.

متقاضیان می توانند آثار خود را به نشانی دبیرخانه در آدرس تهران ، خیابان استاد نجات الهی ، کوچه سلمان پاک ، شماره 20 ، طبقه دوم ارسال و یا از طریق سایت www.tfpf.mobi  نسبت به ارسال آن اقدام کنند. شرایط اختصاصی حضور در بخش فیلم جشنواره متعاقبا اعلام می شود.
 

کد مطلب 1737254

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