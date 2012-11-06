طرح دو فوریتی الزام دولت به کاهش صادرات نفت تقدیم هیات رئیسه مجلس شد

سید مهدی موسوی نژاد در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت: طرح دو فوریتی الزام دولت به کاهش صادرات نفت در جلسه علنی امروز سه شنبه با 20 امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس شد.

وی پیش بینی کرد دو فوریت این طرح هفته آینده در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلسی یادآور شد: ‌قرار است در جلسه امروز کمیسیون انرژی در خصوص این طرح بحث و بررسی‌هایی صورت گیرد و نظر رسمی کمیسیون انرژی نیز بیان شود.

به گفته موسوی نژاد در صورت تصویب نهایی این طرح دولت ملزم می‌شود به مدت یک سال صادرات نفت را به طور موقت و به کشورهایی که تحریم‌ها علیه ایران را عملی می‌کنند کاهش دهد.

به گزارش مهر ، متن کامل این طرح به شرح زیر است:

مقدمه :

نفت همواره به عنوان منبع انرژی استراتژیک در جهان دارای اهمیت ویژه ای است و کشورهای برخوردار همواره از آن به عنوان فرصتی کم نظیر در جهت پیشرفت و توسعه و حتی افزایش تاثیر گذاری دیپلماتیک استفاده می کنند. درسال های اخیر و با گسترش اقدامات خصمانه آمریکا وغرب علیه ملت ایران و گسترش دامنه تحریم ها به صنعت نفت کشور، نیاز به اقدامی بخردانه و عاجل جهت حفظ موازنه قدرت وجلوگیری از قرار گرفتن در موضع انفعال بسیار ضروری و مهم می نماید. از دیگر سو با توجه به رهنمودها و منویات مقام عظمای ولایت مبنی بر تبدیل تحریم ها از تهدید به فرصت، پیشنهاد کاهش صادرات نفت به دلایل زیر ارائه می گردد.

1- از آنجا که باید از نفت همواره به عنوان فرصتی برای پیشرفت و توسعه در کشور استفاده گردد و هم اکنون تحریم ها مشکلاتی را در این مسیر ایجاد نموده است ضروری است سیاستها در این زمینه در جهت تبدیل تهدید به فرصت تغییر نماید.

2- به پشتوانه مواد قانونی 117 و 234 برنامه پنجساله پنجم توسعه که از اول سال 1390 تا کنون اجرا شده (با گذشت 35% از زمان تعریف شده در آن برنامه ) و لزوم کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی که در این موارد قانونی تصریح شده، می بایست در این خصوص اقدامی عملی صورت پذیرد که این طرح گام مناسبی در جهت محقق شدن آن است.

3- با توجه به افزایش ارز(حدود سه برابر) و درنتیجه افزایش عواید دولت از صادرات نفت به همین میزان ، مقدار صادرات نفت می بایست در شرایط خاص موجود، در رابطه ای معکوس با افزایش قیمت ارز، کاهش یابد. لازم به ذکر است با توجه به اینکه قیمت ارز افزایش داشته و درنتیجه درآمد دولت از صادرات نفت با میزان کمتر از صادرات نیز محقق می شود، کاهش صادرات به میزان پیشنهاد شده خللی در درآمدهای پیش بینی شده در قانون بوجه از نفت برای دولت به وجود نخواهد آمد.

4- نظر به اینکه کشورهای اروپایی در فصل گرم سال اقدام به تعمیرات و بازرسی پالایشگاه های خود می کنند و با شروع فصل سرما مجددا فعالیتشان به حداکثر می رسد- که پالایشگاه های ساخته شده با (API) مطابق با نفت ایران از این جمله اند- تصویب این طرح می تواند پاسخی مناسب و متقابل به اقدامات مذبوحانه آنان باشد.

5- با عنایت به اینکه ذخایر نفت کشور بر مبنای استخراج کنونی تا حدود 150 سال آینده است، و لزوم نگاه داشت این ثروت ملی برای نسل های آینده، که مسئله تامین انرژی، اصلی و مهم در سرنوشت آنان است، کاهش صادرات و حفظ این ثروت ارزشمند ضروری است.

ماده واحده طرح دو فوریتی الزام دولت به کاهش یک سوم صادرات نفت به شرح زیر است:

ماده واحده- دولت موظف است صادرات نفت را به صورت ذیل کاهش دهد.

الف- دولت موظف است در راستای اهداف برنامه پنجم توسعه و اهداف کلی نظام در جهت استقلال ملی و طبق ضرورت زمان حاضر صادرات نفت را به میزان یک سوم، نسبت به سال گذشته(1390) کاهش دهد.

ب- به دولت اجازه داده می شود پس از اجرای بند الف این ماده در طی اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بنابه ضرورت الباقی صادرات نفت را نیز متناسب با قیمت ارز کاهش دهد.