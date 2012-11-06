لزوم رعایت اخلاق اسلامی تحت امر ولایت/ دادگستری تعامل با استانداری را وظیفه می داند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن شریعتی ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: کارها و مسئولیت ها در هر موضوعی و در هر بخشی اجتماعی، فردی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی اگر طبق دستور دینی و با محوریت دین انجام شود عمل صالح خواهد بود.

وی با اشاره به زحمات خالصانه و بی شائبه استاندار سابق گفت: آقای صلاحی از سرداران سپاه بوده و در جبهه های دفاع مقدس به نصرت دین شتافته و در مدیریت خراسان رضوی کار آمد بوده اند.

حجت الاسلام شریعتی یادآور شد: اخلاص، تقوی، پشتکار، فروتنی ایشان زبانزد بوده و خاطرات خوشی را از خود در خراسان رضوی به یادگار گذاشتند.

وی گفت: مسئولان باید تلاش خود را درجهت حل مشکلات مردم بگذارند و برای استقرار عدالت اجتماعی و گشودن گره های مردم جدیت داشته باشند.

توجه به فرهنگ عمومی و امور جوانان در استان مد نظر باشد

وی افزود: سازندگی وعمران بر پایه کشاورزی و صنعت، اهتمام به آبادانی روستاها، توجه به فرهنگ عمومی و امور جوانان و برنامه ریزی برای اشتغال در استان مد نظر بوده و در آینده نیز باید باشد.

حجت الاسلام شریعتی با بیان اینکه تحقیق و پژوهش در استان گسترش خوبی داشته است گفت: دکتر صلاحی کنترل و نظارت به زیر مجموعه های خود داشته و بدون اطلاع قبلی از ادارات، سازمان ها و حتی کلانتری ها سر کشی می کردند.

شاهد توسعه تفکر بسیجی و تعامل مثال زدنی میان دستگاههای دولتی هستیم

وی افزود: ایشان برای رسیدگی به امور مهم استان وقت زیادی صرف می کردند و این ویژگی ها در کارنامه درخشان دکتر صلاحی موجود است.

رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد: در حال حاضر شاهد توسعه تفکر بسیجی و تعامل مثال زدنی میان دستگاههای دولتی هستیم.

دادگستری تعامل با استانداری را وظیفه خود می داند

وی بیان کرد: در دهه پیشرفت وعدالت قرار داریم و مدیران در استان با پیروی از رهنمون های رهبری در راستای تحقق اهداف عالیه ایران موجب رضایتمندی مردم وزائران امام رضا (ع) بوده اند.

حجت الاسلام شریعتی با ابراز امیدواری از خدمات موثر استاندار جدید تصریح کرد: شورای قضایی استان وظیفه خود می داند که در تعامل حداکثری با استانداری با رعایت جایگاه قوای سه گانه باشد.