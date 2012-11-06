دلم هوای تو دارد/ سالها انتظار برای پابوسی امام رئوف

به گزارش خبرنگار مهر، برای پرواز ملائک آسمان ها را جارو میزنم مبادا در حریمت ذره ای مه دیده شود، برای عاشقانت دعا می کنم شاید روزی برای دیدنت ره سپار کویت شوند.

دیشب میان اشکهایم برایت از صداقت چشمانم سرودم از ترنم صدایی که مدام تو را میخواند در دل می گویم آوازم نیز بوی تو را گرفته است.

لحظه دیدارت را به یاد خواهم سپرد وقتی از شوق نگاهت چشمانم لبریز اشک است و لبهایم هم آواز مرغانی که تو را صدا می زنند.

آقا برای خوبیهایت هفت آسمان هم کم است تمام ستاره ها تو را نجوا می کنند سحرگاهان از حریمت صدای ربنای ملائک می آید، کبوتران حرم اذن دخولت را می خوانند و صدای نقاره خانه ات تمام کنند رازهای گفته شده است و شروع نیازی دیگر.

مرا بخوان برای لحظه ای کوتاه

حکایت؛حکایت سالمندانی است که برای اولین بار بادستان خالی روانه حرم حضرت علی بن موسی الرضا شدند"با دست خالی می ‌رم تا دست پر برگردم" و این گفته پیرمردی است که درعمر ۷۳ساله خود توفیق تشرف به این بارگاه ملکوتی رانداشته است.

وی در پاسخ به این سوال که در نخستین لحظه که چشمت به گنبد نورانی حضرت رضا بیفتد چه خواهی گفت؟ در حالی که دانه‌ های اشک پهنای صورت پر از چروک این پیرمرد را برای افتادن بر زمین می‌ پیمود شروع به خواندن شعر "من زائر تو باشم چه می شود؟ مهمان بارگاه تو باشم چه می شود؟در پیشگاه تو بنشینم غریب وار مبهوت روی ماه تو باشم چه می شود؟از دورهای فاصله سوی تو پر کشم؛ چون گرد خاک راه تو باشم چه می شود؟دستی کشم مشبک بغض ضریح را؛ یک لحظه در پناه تو باشم چه می شود؟"

حکایت عجیبی است! عصر ارتباطات و انواع وسائل ارتباطی زمینی و هوایی که هر وقت اراده کنی به هر کجا که بخواهی می‌ توانی بروی اما این پیرزنان و پیرمردان تاکنون حتی به حرم آقا علی بن موسی الرضا(ع) هم نرفته‌اند! باور آن قدری سخت است!

جوانان هم آمده بودند و این موضوع عجیب نبود چرا که آنان نیز با چشمانی اشک‌آلود از پدران و مادران و شاید هم پدربزرگان و مادربزرگان خود می‌خواستند تا با قلب‌های نوری‌ خودشان، نایب‌الزیاره آنها نیز باشند. آمده بودند که بگویند گرچه برای رفتن لایق نبودند اما به گفته خود آنها بتوانند برای سوار کردن این سالمندان در اتوبوس‌ها از خداوند ثوابی دریافت کرده باشند و شاید هم تذکره سفری به پابوسی حضرت رضا(ع)!

امشب به آرزویم می رسم

در انتهای مجلس بانویی نشسته بود که از نعمت دیدن محروم بود که سن و سالش حکایت از 35 سال داشت. به گفته خودش امشب می خواهد به آرزویش یعنی زیارت علی ابن موسی الرضا (ع) برسد.

پیرمردی دیگر در حالی که وسایلش را برای بالا بردن اتوبوس جابه جا می کرد سن و سالش را جویا شدم؛ گفت: شناسنامه ام دقیق نیست ولی به حکایت همین شناسنامه الان 82 سال دارم.

عبداللهی می گوید: خیلی وقت است که به زیارت امام رضا(ع) نرفته ام و از همه می خواست دعا کنند که باری دیگر به گنبد امام رضا(ع) را ببیند.

مگر می شود - 80 70 سال از بهار عمر یک انسان ساکن در خراسان بگذرد اما هنوز موفق طی کردن این مسیر 7 ساعته برای زیارت ارباب و مولای خود نشده باشد.

جمع 114 نفره سالمندان خراسان جنوبی امروز حکایت از این داشت که آری هستند کسانی در گوشه و کنار همین شهر کسانی که دلشان برای رضا پر می زند اما حتی یک بار هم موفق به زیارت مرقد نورانی ضامن آهو نشده اند.

اعزام 114 سالمند استان به مشهد مقدس

مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی کاروان زیارتی روضه رضوان خراسان جنوبی در حاشیه این مراسم گفت: ۱۱۴سالمند این استان به مشهد مقدس اعزام می شوند که بیشتر این افراد برای نخستین بار است که به زیارت حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) می روند.

علی رمضانی اظهار داشت: 114 سالمند از 29 روستای استان امروز عازم مرقد منور و نورانی امام رضا(ع) می شوند که تعدادی از این افراد تاکنون به زیارت مشرف نشده اند و تعدادی دیگر نیز بیش از 30 یا 40 سال است که به مشهد مقدس نرفته اند.

وی با بیان اینکه از این تعداد 55 نفر مرد و 59 نفر خانم هستند، افزود: 23 نفر بالای 70 سال، 33 نفر بالای 60 سال و بقیه بالای 50 سال سن دارند.

مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی کاروان زیارتی روضه رضوان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه این افراد از 29 روستای سطح استان انتخاب شده اند، ادامه داد: از شهرستان های سربیشه، نهبندان، اسدیه، بشرویه، بیرجند و خوسف در این کاروان حضور دارند.

وی یادآور شد: سالمندان این کاروان به مدت 4 روز در سفر به مشهد مقدس، ضمن زیارت بارگاه ملکوتی حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) از دیگر اماکن زیارتی نیز دیدن خواهند کرد.