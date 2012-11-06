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۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۴۳

ناصری خبر داد:

طرح ضربتی جمع‌آوری مواد غذایی غیرقابل مصرف در دیلم اجرا شد

طرح ضربتی جمع‌آوری مواد غذایی غیرقابل مصرف در دیلم اجرا شد

دیلم- خبرگزاری مهر: رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم از اجرای طرح ضربتی شناسایی مواد غذایی غیرقابل مصرف در دیلم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین ناصری ظهر سه‌شنبه در حاشیه اجرای طرح ضربت مواد غذایی در دیلم اظهار داشت: با اجرای طرح ضربت توسط اکیپ هشت نفره بهداشت محیط  بیش از 64 کیلوگرم مواد غذایی غیرقابل مصرف انسانی تشخیص داده شد و جمع آوری شد

وی در ادامه به بیان محل اجرای این طرح اشاره کرد و بیان داشت: این طرح در محدوده خیابانهای پاسداران، معراج، اندیشه و میدان ورودی شهر دیلم توسط چهار اکیپ از بازرسان بهداشت محیط انجام شد.

رئیس شبکه بهداشت دیلم عنوان کرد: انواع شربت، سوسیس، بادام زمینی، ادویه، ماست، دلستر و کشک از جمله مواد غذایی غیرقابل مصرفی بود که در این طرح جمع آوری و ضبط شد.

ناصری تصریح کرد: درشهرستان دیلم 351 مرکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی فعالیت می کنند.

کد مطلب 1737260

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