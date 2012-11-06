به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین ناصری ظهر سه‌شنبه در حاشیه اجرای طرح ضربت مواد غذایی در دیلم اظهار داشت: با اجرای طرح ضربت توسط اکیپ هشت نفره بهداشت محیط بیش از 64 کیلوگرم مواد غذایی غیرقابل مصرف انسانی تشخیص داده شد و جمع آوری شد

وی در ادامه به بیان محل اجرای این طرح اشاره کرد و بیان داشت: این طرح در محدوده خیابانهای پاسداران، معراج، اندیشه و میدان ورودی شهر دیلم توسط چهار اکیپ از بازرسان بهداشت محیط انجام شد.

رئیس شبکه بهداشت دیلم عنوان کرد: انواع شربت، سوسیس، بادام زمینی، ادویه، ماست، دلستر و کشک از جمله مواد غذایی غیرقابل مصرفی بود که در این طرح جمع آوری و ضبط شد.

ناصری تصریح کرد: درشهرستان دیلم 351 مرکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی فعالیت می کنند.