به گزارش خبرنگار مهر، حسن صدقی ظهر سه شنبه در کنفرانس ملی هیدرولیک ایران در ارومیه افزود: نسل های آینده بشریت به صرفه جویی نسل حاضر در مصرف منابع چشم دوخته اند و ما نباید با اسراف، حق نسلهای آینده را دربرخورداری از منابع نادیده بگیریم.

وی، آب را ماده ای حیاتی در تمامی دورانها برای بشر عنوان کرد و ادامه داد: فعالیتی با توان بیشتر برای صرفه جویی در مصرف آب در جهان لازم است که باید در این خصوص نیز برنامه ریزی ویژه ای صورت گیرد.

وی در ادامه با ارائه گزارشی از وضعیت علمی دانشگاه ارومیه، این دانشگاه را جزو 14 مرکز علمی برتر ایران در سال گذشته ذکر کرد و گفت: این دانشگاه 14 دانشکده و 20 هزار دانشجو دارد.

رئیس دانشگاه ارومیه در خصوص رشته های موجود در این دانشگاه اظهار داشت: دانشجویان این دانشگاه در 80 رشته کارشناسی، 90 رشته کارشناسی ارشد و 60 رشته دکترا تحصیل می کنند.

صدقی اضافه کرد: دانشگاه ارومیه در روند توسعه علمی کشور تلاش بسیاری داشته است و امید می رود که این روند همچنان ادامه یابد.

یازدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران با حضور اساتید و صاحب‌نظران دانشگاهی کشور، مدیران عامل و مسئولان شرکت سهامی آب منطقه ای، شرکت آب و فاضلاب و شرکت های بخش خصوصی استان های آذربایجان غربی، کردستان و آذربایجان شرقی پیش از ظهر سه شنبه در ارومیه آغاز شد.