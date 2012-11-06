10 موافقتنامه اصولی طرح گردشگری در چهارمحال و بختیاری باطل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله ولی زاده کاجی اظهار داشت:10 موافقتنامه اصولی طرح های گردشگری از سوی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری باطل شد.

وی با بیان اینکه این 10 طرح در زمینه گردشگری بوده اند، افزود: به دلیل عدم پیگری از سوی افراد مقاضی این طرح ها که شش طرح در شهرستان شهرکرد، دو طرح در کوهرنگ و دو طرح دیگر نیز در شهرستان بروجن بوده اند از سوی این اداره کل باطل شدند.

وی بیان داشت: افراد متقاضی پیگیر این طرح ها نبوده اند و این اداره به علت گذشت زمان زیاد این موافقت نامه ها را باطل کرد.

پیشرفت 85 درصدی مرمت قلعه سردار اسعد بختیاری

سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری از پیشرفت پیشرفت 85 درصدی مرمت قلعه سردار اسعد بختیاری خبر داد.

شاهین ایلبیگی پور گفت: تعمیرات داخلی بنا، استحکام بخشی دیوارها، تزئینات داخلی و راه پله از مهم ترین مراحل مرمت این بنای تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی است.

وی از پیشرفت 35 درصدی محوطه سازی این بنای تاریخی خبر داد و افزود: پیاده رو سازی، مرمت حوض، احیای باغچه ها و فضای سبز مهم ترین مراحل محوطه سازی قلعه سرداراسعد بختیاری است.

ایلبیگی پور اذعان داشت: این بنای تاریخی در تاریخ 10 مرداد سال 56 به شماره 1548 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

عملیات اجرای منطقه نمونه گردشگری سامان آغاز می شود

کارشناس مناطق نمونه گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه طرح جامع این طرح در کارگروه گردشگری استان تصویب شده است، گفت: تمامی اقدامات لازم از سوی این اداره کل انجام شده و سرمایه گذار آن نیز مشخص شده که به محض دیافت پروانه ساخت عملیات اجرای منطقه نمونه گردشگری سامان آغاز خواهد شد.

جواد عبداللهی افزود: طرح منطقه نمونه گردشگری سامان در 90 هکتار به تصویب کارگروه گردشگری استان رسیده است.

وی ادامه داد: هتل، متل، مهمانسرا، رستوران، بازار شهر، پست، درمانگاه، پیست دوچرخه سواری، اسب سواری،بالن سواری؛ کوهنوردی، سالن بولینگ، بیلیارد ، نمایشگاه تجاری، مرکز همایش ها ، باغ کودکان و تله کابین از مهم ترین زمینه های سرمایه گذاری این طرح است.

عبداللهی بیان داشت: دریاچه سد زاینده رود، رودخانه زاینده رود، پل زمانخان، باغات و مزارع پیرامون رودخانه، امامزاده باباپیراحمد، جاده چهار خطه از مهم ترین مزیت های منطقه نمونه گردشگری سامان است.

بازار فروش تولیدات کلاه مالی هنرمندان چهارمحال و بختیاری مطلوب است

سرپرست معاونت صنایع دستی این اداره کل با بیان اینکه قدمت هنر کلاه ملی در این استان به زمان های بسیار دور باز می گردد، اظهار داشت: بازار فروش تولیدات کلاه مالی هنرمندان استان مطلوب است.

مهرداد رئیسی بازار فروش را مهم ترین عامل در زمینه تولیدات صنایع دستی عنوان کرد و افزود: استان های خوزستان و اصفهان مهم ترین استان های خریدار تولیدات کلاه مالی هنرمندان این استان هستند.

وی با بیان اینکه تولیدات کلاه مالی این استان اندک است، تصریح کرد: باید با فراهم کردن زمینه شرایط را برای وارد شدن هنرمندان توانا به این بخش و افزایش تولیدان کلاه مالی هنرمندان استان فراهم کنیم.

رئیسی رغبت کم جوانان برای وارد شدن به این بخش از رشته های صنایع دستی را یک کهن منفی برای این رشته از هنرهای صنایع دستی دانست و اذعان داشت: باید با فرهنگ سازی مناسب این مشکل برطرف شود.

چهارمحال و بختیاری در هماش ملی ثبت سمنان شرکت می کند

سرپرست معاونت صنایع دستی میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری از ارسال پرونده 11 اثر معنوی استان به همایش ملی ثبت در استان سمنان خبر داد.

شاهین ایلبیگی‌پور با بیان اینکه این همایش در آبان ماه جاری برگزار می‌شود، گفت: اشعار برزگری، اشعار مشک زنی، اشعار شیردوشی، پرونده‌ها ساخت فنون صنایع دستی نظیر بافت وریس و مهارت بافت لچک و تزئینات آن از جمله این آثار است.

وی ادامه داد: فنون ساخت نمکدان و تهیه پرونده رسم چاق چاقو با همکاری شورای شهر سامان از جمله آثار معنوی این استان برای ارسال به ششمین همایش شورایعالی و سیاستگذاری ثبت در استان سمنان است.