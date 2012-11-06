تاکید سفیر جدید ایران در دوحه بر گسترش روابط ایران و قطر

محمدجواد آسایش زارچی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دوهفته است که در دوحه کار خود را به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده است، گفت: استوارنامه خود را پس از ورود به وزیر امور خارجه قطر تقدیم کرده و ملاقات خوبی داشته ایم.

وی ادامه داد: برخوردی که مسئولین قطری از شروع مأموریت بنده داشته اند، نشان می دهد که روابط خوبی داشته ایم و این روابط در آینده بهتر خواهد شد.

آسایش به مصاحبه روزنامه الوطن با وزیر امور خارجه کشورمان اشاره کرد و گفت: مصاحبه وزیر خارجه انعکاس خوبی در رسانه های قطری داشت و بر این اساس به نظر می رسد نوع روابط در آینده گسترده تر خواهد شد.

وی تصریح کرد: سفرهایی نیز در دستور کار دوطرف برای مراودات دوجانبه وجود دارد که پس از تحویل استوارنامه به مرور برای آنها برنامه ریزی خواهیم کرد.