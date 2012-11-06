رشد 3.7 درصدی اهدای خون در گلستان

میرمحمد علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد، 79 درصد در پایگاههای ثابت و 21 درصد در واحدهای سیار اتفاق افتاد.
حسینی ادامه داد: میزان خون دهی آقایان در شش ماه اول سال جاری، 94 درصد و خانمها شش درصد بوده است.
حسینی اظهار داشتن: وضعیت ذخائر خون در استان بسیار خوب است و حتی در برخی گروهها شاید بتوانیم ارسالکننده خون به استانهای نیازمند باشیم.
حسینی اظهار داشتن: وضعیت ذخائر خون در استان بسیار خوب است و حتی در برخی گروهها شاید بتوانیم ارسالکننده خون به استانهای نیازمند باشیم.
وی تصریح کرد: اهدا خون به سبب کمک به هم نوع که اجر معنوی دارد، تاثیر به سزایی بر سلامتی، کاهش سکته، فعال سازی بیشتر بدن جهت تولید خون، پلاکت، کاهش مواد زاید بدن، کاهش استرس و اضطراب و افزایش نشاط و شادی، خواهد داشت.
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مدیرکل پایگاه منطقهای آموزش انتقال خون استان گلستان در خصوص شرایط اهدا ی خون تصریح کرد: دارا بودن حداقل سن 18 سال و حداکثر 65 سال البته برای کسانی که دچار محدودیتهای بدنی میشوند و داشتن وزن بالای 50 کیلوگرم ضمن برخورداری از سلامت کامل و عدم سابقه بیماری، ویروس و عفونت که توسط معاینات کادر پزشکی مشخص میشود، از شرایط اهداکنندگان خون است.
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