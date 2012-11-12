احیا و تکثیر سوسن چلچراغ در گلخانه

شهاب الدین منتظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پژوهشگران دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست موفق به تکثیر سوسن چلچراغ در محیط آزمایشگاهی شدند.

به گفته وی، از آنجائیکه این گل منحصر به فرد در معرض خطر انقراض قرار دارد راهکارهای حفاظت آن در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است.

منتظمی اظهار داشت: در حوزه محیط زیست بر خلاف کشاورزی که تنها تکثیر و کشت بافت برای اهداف اقتصادی انجام می شود یکی از اصول اصلی حفظ تنوع به ویژه تنوع ژنتیکی است .

مدیرکل موزه تاریخ طبیعی و ذخائر ژنتیکی سازمان محیط زیست تصریح کرد: روش مطلوب حفاظت از گیاهان نگهداری آن ها در رویشگاه های طبیعی است ولی به دلیل وسعت بسیار کم زیستگاه این گل، علاوه بر حفاظت از منطقه رویشی، پژوهشگران دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست از طریق تکنیک کشت بافت (ژرم پلاست) با جداکردن قطعاتی از بافت پیاز گیاه و تکثیر آن در محیط کنترل شده موفق شدند طی یک پروسه طولانی به پیازچه هایی با قطر مناسب و دارای قابلیت رشد دست یابند.

وی افزود: پروتکل و مکانیسم کشت گونه ها نیازمند حفظ حداقل تنوع ژنی در گونه با استفاده از فناوری های کشت بافت است.

منتظمی یادآور شد: در حال حاضر انتقال پیازچه هایی که از این روش بدست آمده اند به محیط گلخانه نیز با موفقیت کامل صورت پذیرفته است که این مرحله آخرین مرحله پیش از انتقال گیاه تکثیر شده به رویشگاه اصلی است اما از آنجایی که در رویشگاه اصلی این گونه هنوز پایه های طبیعی وجود دارد بافت های گلخانه ای به آنجا منتقل نمی شود تا شرایط طبیعی رویشگاه حفظ شود.

وی در ادامه گفت: اما با توجه به اینکه تغییرات آب و هوایی و به ویژه برداشت های غیرمجاز از سوسن چلچراغ برای مصارف تزیینی ، به شدت این گونه را تهدید می کند بافت های کشت شده در بانک ژن سازمان نگهداری می شود تا در صورت نیاز برای احیا این گونه ازآن استفاده شود.

به گفته منتظمی، البته از سال گذشته اعتباراتی برای ایجاد ذخیره گاههای ژنی در کنار رویشگاههای اصلی گونه های در معرض انقراض که دارای شرایط مشابه با رویشگاه اصلی هستند در نظر گرفته شده تا بتوان گونه های تکثیر شده آزمایشگاهی را به این مکان ها منتقل کرد.

مدیرکل موزه تاریخ طبیعی و ذخائر ژنتیکی سازمان محیط زیست تصریح کرد: شناسایی و اقدامات کارشناسی برای ایجاد این ذخیره گاههای ژنی هم برای حفاظت از گونه های نیازمند حمایت و هم برای پرو ژه های تحقیقاتی در دستور کار سازمان محیط زیست قرار دارد که امیدواریم تا پایان امسال این اقدام عملیاتی شود.

وی یاد آور شد: سوسن چلچراغ یکی از گونه های بسیار زیبا و کمیاب گیاهی کشور است که در تعدادی بسیار محدود و در رویشگاه هایی کم وسعت در ارتفاعات عمارلو استان گیلان و در مناطقی بسیار محدود در استان اردبیل می روید و از آنجایی که گونه مختص و بومی ایران است مردم باید در حفاظت و نگهداری آن کوشا باشند.