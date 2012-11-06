به گزارش خبرگزاری مهر دبیر اجرایی نخستین جشنواره "هنر و رسانه" گفت: بیش از 800 اثر از خبرنگاران فعال در96 رسانه فعال در 15 استان کشور به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.

علی ستوده نیا ادامه داد: بیشترین تعداد آثار رسیده مربوط به استان تهران است و استان اصفهان در رتبه دوم قرار دارد.

وی از هرمزگان، فارس، خراسان رضوی، قم، آذربایجان شرقی، خوزستان، قزوین، کردستان، مازندران، مرکزی، همدان و خراسان شمالی به عنوان دیگر استان های حاضر در جشنواره "هنر و رسانه" نام برد.

دبیر اجرایی جشنواره "هنر و رسانه" گفت: خوشحالیم که مشارکت خبرنگاران شهرستانی بسیار خوب و قابل قبول بوده و این میزان مشارکت آن ها نقطه امیدی برای ادامه بهتر جشنواره در دوره های بعدی آن است.

ستوده نیا همچنین مشارکت خبرنگاران رسانه های سراسری را هم مناسب ارزیابی کرد و گفت: جشنواره "هنر و رسانه" دوره اول خود را تجربه می کند و میزان مشارکت برای دوره اول این جشنواره که یک جشنواره تخصصی در حوزه رسانه است بسیار مناسب ارزیابی می شود. مضاف بر اینکه خبرنگاران شناخته شده حوزه های مختلف هنر هم آثار خود را به جشنواره ارسال کرده اند.

ستوده نیا با بیان اینکه مهلت ارسال آثار تمام شده و دبیرخانه جشنواره آثار جدید را نمی پذیرد اظهار داشت: مهلت اعلام شده در فراخوان جشنواره تا پایان مهر ماه بود که به دلیل درخواست بعضی از دوستان خبرنگار و با هدف فراهم شدن زمینه مشارکت تعداد بیشتری از خبرنگاران حوزه های هنر این زمان تا 15 آبان تمدید شد.

وی افزود: به دلیل محدویدت زمانی و همچنین تاکید بر حرکت منظم جشنواره طبق تقویم زمانی تعیین شده نمی توانیم مهلت ارسال آثار را مجددا تمدید کنیم.

گفتنی است نخستین جشنواره "هنر و رسانه" به همت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سه بخش مطبوعات، خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری و رادیو تلویزیون با موضوعات هنرهای نمایشی، موسیقی، هنرهای تجسمی، مد و لباس و آموزش هنر برگزار می شود.