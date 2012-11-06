فعالیت هیئتهای مذهبی همراه با شور و شعور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید خرمدل ظهر سه‌شنبه در نشست فعالان هیئت‌های مذهبی شهرستان بوشهر اظهار داشت: در پایگاه‌های مقاومت و هیئتهای مذهبی ظرفیت‌هایی وجود دارد که اگر از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده شوند به نزدیکی این دو کمک خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه خودجوشی هیئتهای مذهبی نباید از بین برود، عنوان داشت: هیئت‌های مذهبی باید مراسمات مذهبی را هفته‌ای یک‌بار در حسینیه عاشقان ثارالله با حضور همه هیئت‌ها اجرا کنند و این کار مهم را احیاء کنند.

فرمانده سپاه شهرستان بوشهر با پیشنهاد اجماع تمام هیئت‌های مذهبی در روز عاشورا در میدان امام (ره) از سال آینده بیان داشت: با یک برنامه‌ریزی قوی می‌توان همه هیئت‌های مذهبی را در روز عاشورا و در میدان امام خمینی (ره) از سال آینده دور هم جمع کرد.

وی به ظرفیتهای بالای استان بوشهر در زمینه مداحی و نوحه‌سرایی اشاره کرد و افزود: در استان بوشهر مداحان و سخنرانان برجسته‌ای داریم که اگر به آنها میدان داده شود و تقویت شوند دیگر نیازی به سخنرانان و مداحان غیر بومی نداریم.

خرمدل تصریح کرد: هدف اصلی فعالیت‌ هیئتهای مذهبی وحدت، همدلی و رفاقت در بین جوانان و عموم مردم است که اگر این کار به خوبی صورت نگیرد به اهدافی که این هیئت‌ها در دستور کار خود دارند نخواهند رسید.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت توجه به محتوای برنامه‌ها، اضافه کرد: اگر فعالیتهایی که هیئتهای مذهبی در مساجد، تکیه‌ها و حسینیه‌ها برگزار می‌کنند مطابق شان و منزلت ائمه اطهار پیش رود، جلوه گاه وحدت خواهند شد.

فرمانده سپاه شهرستان بوشهر در ادامه اظهار داشت: فعالیت‌های بسیج و هیئت‌های مذهبی در راستای اهداف متعالی نظام و انقلاب است که در پیشبرد سریع این اهداف نیاز به اصلاح دارد.