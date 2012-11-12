  جامعه
۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۲۲

سازمان نیروهای مسلح مستثنی از ادغام در بیمه سلامت/تعیین تکلیف ادغام دو سال دیگر

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح گفت: براساس قانون سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در سازمان بیمه سلامت ادغام نخواهد شد.

سردار اسماعیل دقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: به منظور ادغام سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در سازمان بیمه سلامت باید ابتدا مدتی از فعالیت این سازمان بگذرد و در صورت موفقیت در ارائه خدمات و برنامه های آن، نسبت به ادغام و یا عدم ادغام آن تصمیم گیری می شود.

وی گفت: براساس تدابیر مقام معظم رهبری قرار است در صورت مثبت بودن فعالیتهای سازمان بیمه سلامت پس از گذشت دو سال تکلیف ادغام سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در بیمه سلامت مشخص می شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح تاکید کرد: ما آمادگی لازم برای همکاری با نهادهای مختلف را مانند وزارت بهداشت و یا بیمه ها را داریم و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

دقیقی در مورد پرداخت بدهی دولت به نیروهای مسلح نیز گفت: دولت از 4 هزار 900 تومان مطالبات ما تا کنون 2 هزار و 500 میلیارد تومان آرا در قالب بودجه پرداخت کرده است اما تکلیف پرداخت مابقی این اعتبارت هنوز مشخص نشده است و همچنان منتظر تصمیم دولت هستیم.

